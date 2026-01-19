自由電子報
娛樂 日韓

日本樂團首來台開唱！通心粉鉛筆喊話台粉：亂七八糟唱也行

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾樂團「通心粉鉛筆（マカロニえんぴつ）」將於4月12日在新莊Zepp New Taipei舉辦首場在台北的演唱會「MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜」，這不僅是他們首度來到台北開唱，團員更特別向歌迷喊話：「不管是懂日文還是不懂日文，我們都希望大家跟著一起大聲唱！」

通心粉鉛筆喊話台粉一起唱。（好玩國際文化提供）通心粉鉛筆喊話台粉一起唱。（好玩國際文化提供）

通心粉鉛筆自出道以來，以主唱Hattori充滿感染力的嗓音與樂團創作貼近生活的歌詞席捲日本各大排行榜。在確認將來台開唱後，團員們興奮地表示，台北演唱會將緊接在日本全國專輯巡演之後，團員間的默契與演出狀態都正處於「最完美的階段」。為了回饋初次見面的台北歌迷，團員們提議調整歌單：「雖然日本正在跑專輯巡演，但台北演唱會我們想加入更多大家耳熟能詳的經典歌曲！」他們更暖心地表示，聽說J-POP與J-ROCK在台非常受歡迎，非常期待能見到熱情的歌迷。

對於第一次來台開唱，通心粉鉛筆展現了搖滾熱血的態度。他們幽默地喊話：「歌詞亂七八糟也沒關係，希望大家能憑著感覺跟著節奏，一起開口大聲唱！」比起完美的合唱，他們更在乎的是與歌迷共同創造「在那一刻」最無可取代的回憶。 演唱會將於2月1日上午11點於遠大售票系統正式開售，票價從2000元至2800元不等，包含搖滾區與二樓座席。

