娛樂 日韓

因為喜歡你！日本女聲Yuika宣布二度來台 連唱2天兩階段售票

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本創作歌手Yuika（『ユイカ』）於本月12日開心宣布即將二度來台舉行專場演出，將在5月30日、31日登上新莊Zepp New Taipei，並開放兩階段售票，即起開放登記抽選至1月21日，一般販售則是在2月11日。

Yuika去年年初首次來台開唱，以門票瞬間完售的亮眼成績，展現驚人的海外人氣與話題熱度。相隔一年再度回到台北開唱，消息一出便引發歌迷高度關注，再次印證她在年輕世代中的超高支持度。

日本才女Yuika將二度來台開唱。（大鴻藝術提供）日本才女Yuika將二度來台開唱。（大鴻藝術提供）

現年21歲Yuika來自奈良，自2021年於TikTok發表原創歌曲《因為喜歡你。》後迅速受到矚目。該曲在「由2萬名十多歲的年輕人來票選、讓人聽了想談戀愛的情歌」排行中奪下第1名，以直率卻細膩的情感描寫深刻打動同世代聽眾，也成為她人氣急速攀升的重要起點。其後她的作品不僅持續在日本年輕族群間引發共鳴，更成功打入亞洲多國Spotify人氣排行榜，成為跨越語言、超越國界的話題創作之星。

Yuika的音樂始終圍繞著「青春的真實樣貌」展開。她從不刻意美化情感，而是誠實地描寫喜歡一個人時的猶豫不安、患得患失與悸動，讓聽眾在旋律與文字之間重新看見自己的心情。這份貼近生活的創作視角，使她被視為能代表新世代心聲的重要存在，也讓她在短時間內累積大量支持者。

2024年，Yuika正式宣布主流出道，並於6月發行首張專輯《紺色に憧れて （Longing for navy blue）》，同月27日在KT Zepp Yokohama舉辦她的首次個人演唱會，完成從網路世代創作歌手邁向主流舞台的重要一步。一年後，她於豐洲PIT舉辦自主企劃演唱會，同年9月更展開首次全國Zepp巡迴演出，現場動員力與舞台表現都持續進化。隨著人氣與演唱會規模不斷成長，她也宣布將於2026年9月21日登上東京國際論壇Hall A，舉辦至今最大規模的個人演唱會，樹立象徵創作生涯的重要里程碑。

◆​Yuika 2nd Asia Tour in Taipei

演出時間：2026年5月30日（六）17:00 入場 / 18:00 開演

　　　　　2026年5月31日（日）14:00 入場 / 15:00 開演

演出地點：Zepp New Taipei

票　　價：1F站席 NT$ 2,800 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身障席 NT$ 1,400 /

售票時間：登記抽選：2026年1月19日（一）13:00～2026年1月21日（三）13:00

一般販售：2026年2月11日（三）中午12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。（完整演唱會詳情請洽大鴻藝術社群）

點圖放大header
點圖放大body

