娛樂 電視

洪都拉斯《虎姑婆》唱一半...本本接唱魔音傳腦 網友不忍：下次別唱了

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》自播出以來話題不斷，節目結合解謎實境與戲劇敘事，深受年輕觀眾喜愛，在 LINE TV 綜藝類排行持續攻佔第一名。昨（18）日播出第三集，第一單元《月明村的虎靈傳說》迎來大結局，六位探員順利完成首階段任務，本週也將正式展開全新單元《黎明別館的祝福》。

《百分之一相對論》第一單元順利落幕，眾人結尾合照。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）《百分之一相對論》第一單元順利落幕，眾人結尾合照。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

最新一集中，《月明村的虎靈傳説 下》劇情推向高潮，虎靈不僅能幻化成任何人，甚至化身為吳念軒試圖操控探員。遭虎靈附身的古芳華（鍾瑶飾）成為最終反派，長年透過「虎佑茶」控制村民。探員們必須混入「靈虎季」現場，阻止祭祀儀式，才能成功消滅虎靈、拯救月明村。

《百分之一相對論》第一單元順利落幕。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）《百分之一相對論》第一單元順利落幕。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

過程中，宋偉恩因任務設定需由「屬狗」的探員尋找關鍵線索，獨自進入黑暗走廊解謎，卻遭工作人員扮成的「調皮鬼」惡搞嚇退。在夥伴鼓勵下再次挑戰，他成功完成任務。宋偉恩事後分享：「因為當下的任務是必須要由我來完成，我不想讓大家等我太久，想說忍耐一下裝堅強，我相信我可以的。」也慶幸製作單位沒有安排太恐怖的橋段。

洪都拉斯首度挑戰解謎實境演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）洪都拉斯首度挑戰解謎實境演出。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

最終關卡「獻歌」橋段同樣掀起討論，村長（洪都拉斯飾）帶頭接唱虎姑婆童謠，被點到者需接力演唱。多次失敗後，宋偉恩再度挺身而出，頂著沙啞嗓音帶領眾人成功完成任務，成為全場 MVP。他回憶：「小時候我媽都會唱給我聽、教我唱，沒想到有一天，這首歌會派上用場，很妙的感覺。」網友也笑翻留言，大讚洪都拉斯專業演出，並調侃本本「唱得不錯，下次不要再唱了」，讓該段落成為本集討論度最高橋段。

洪都拉斯飾演的村長全天朗 被網友們大讚。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）洪都拉斯飾演的村長全天朗 被網友們大讚。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

成功消滅虎靈、導正時空後，隊長陳漢典感性表示：「我們居然做到了，從來沒有想過台灣可以有這種結合解謎實境、戲劇的節目。」宋偉恩也回憶第一單元拍攝期間其實身體狀況不佳，坦言「任務的當下因為高燒不退，所以其實在很多解密的過程中都很難專注，頭很暈」，但他仍咬牙完成任務，也感謝夥伴一路照顧，「好險夥伴們都很照顧我，會關心我的狀態，也會幫忙分擔更多工作內容，我們真的就很像一群一起受訓很久後出任務的探員團隊。」

黃偉晉將在本週全新單元《黎明別館的祝福》當中現身。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）黃偉晉將在本週全新單元《黎明別館的祝福》當中現身。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

導演郭方儒則表示，節目從試播到第一單元拍攝品質持續提升，後續《黎明別館的祝福》、《梅花梅花幾月開》及重製版《弓弓築舍失蹤事件》皆環環相扣，「看到最後就會知道，每一個案件都有關聯。」第二單元《黎明別館的祝福》本週日登場，六封神祕邀請函將探員引向深山宅邸，都市傳說與家族祕密逐步揭曉，黃偉晉也將以全新探員身分加入，與眾人一同還原那關鍵的「百分之一真相」。

