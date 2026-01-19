林宸佑涉共諜案收押 台灣基進赴中天怒批「統戰賊窩」揭藍白爭寵北京

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天新聞記者、主播「馬德」林宸佑涉嫌受中共指使，利誘國軍發展組織，日前遭裁定羈押禁見。台灣基進今日（19日）上午集結於內湖中天電視總部前召開記者會，黨主席王興煥、秘書長馬依翔及台北黨部主委吳欣岱共同出席。基進黨重砲抨擊中天是「統戰據點」，並點名民眾黨高調聲援共諜案是為了向北京獻媚，以爭奪2026年地方大選的代理人主導權。

基進黨主席王興煥表示，林宸佑案是觸犯《國家安全法》「發展組織罪」，本質是國家安全問題，他形容背後的中天大樓就是「賊窩」，是中共在台發展的公開據點。王興煥更剖析當前的政治異象，直指最挺紅媒的國民黨在此案中反常沉默，民眾黨卻異常高調質疑司法。他認為國民黨的沉默源於「心虛」，而民眾黨的動作則是精算的政治博弈。

台灣基進19日上午赴內湖中天電視總部前召開記者會，黨主席王興煥（中）偕秘書長馬依翔（右）、台北黨部主委吳欣岱（左）出席。（記者潘少棠攝）

王興煥指出，從去年國民黨主席選舉中，資歷尚淺的鄭麗文竟能因北京青睞、配合網路空戰壓倒性上位，讓民眾黨看清了「主子在誰那裡」。王興煥直言，民眾黨如此賣力聲援，是為了獲得北京首肯，好在2026年地方大選中與國民黨競爭代理權。

台北黨部主委吳欣岱則將矛頭指向中天的媒體責任。她批評中天長期操作「疑美論」，透過煽動與不實報導削弱台灣國防，淪為中共的政治宣傳機器，吳欣岱指出，媒體雖有立場多元之自由，但不能越過兩條底線：第一是違背事實與煽動，第二是在國家議題上站在削弱台灣的一方。

台灣基進表示此案本質是國家安全問題，不容簡化為個人行為或政治口水。（記者潘少棠攝）

針對林宸佑案，她質疑這並非單一職員行為，要求檢調深入調查中天內部是否存有「制度性默許」。吳欣岱強調媒體不是一般公司，記者也不是一般職員，林宸佑利用職務便利接觸軍職人員，其獲取的情資與產製影片是否曾在中天播送、主管單位是否知情，都必須徹底清查。她呼籲，台灣必須守住國安底線，不能讓紅媒以「第四權」為名，行「掏空台灣」之實。

秘書長馬依翔則針對法制層面提出嚴厲警告。他表示，中天轉進自媒體後言論更趨極端，法規卻形同虛設。他批評現行《國安法》對共諜行為的嚇阻力嚴重不足，變相鼓勵共諜滲透黑幫、宮廟及軍方等。馬依翔代表台灣基進提出三大訴求，包含重修《國安法》： 大幅提高發展組織罪刑責，消除國安死角；修訂《陸海空軍刑法》： 針對軍人利誘、投敵行為嚴懲；強化國軍政治教育： 明確認知解放軍為唯一敵人，提升資安與防滲透意識。

台灣基進強調政黨不應為選舉布局而模糊敵我界線，國安不該淪為政治籌碼。（記者潘少棠攝）

林宸佑案目前已進入第四波調查，累計收押10餘名涉案官兵，案情高度敏感。台灣基進在記者會最後呼籲司法機關應「即蒐即辦」，不應受藍白兩黨的政治口水干擾。王興煥強調，唯有徹底斬斷統戰組織在台的連結，台灣的民主自由才能獲得保障。對此，中天電視此前已發表聲明，強調對林宸佑個人行為毫無所悉，後續是否有進一步的人事處理動作，也是外界關注焦點。

