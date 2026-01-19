廣告小妹逆風力挺 為洪詩高興！

洪詩與李運慶結婚後他胞兄去年10月發長文表達謝意，親證洪詩和李運慶交往初期，2人便與父親同住，親力親照顧失智的未來公公。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人洪詩與李運慶2023年結婚，近日因一篇感謝文意外引發討論，李運慶胞兄李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親經歷，提及洪詩婚前一起分擔照護工作，「把屎把尿」描述引發網友熱議，有人感動也有人質疑。

洪詩昨發文回應說：「其實我沒有特別覺得當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」表示那份付出並不是犧牲或壯舉，而是很自然「愛屋及烏」，「我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者。」

對此，網紅廣告小妹想起我大學時找台灣代購幫忙寄衣服，代購本人很漂亮、很優秀，後來2人成為了網友，「她每次回我訊息都跟美國時區同步，一問之下得知白天都要去醫院照顧男友的父親，堅持了7年，該說她聖母嗎？好像不能。她是在找尋缺失的東西。」

廣告小妹說，對方原生家庭冷漠，跟她家有點像，「對方男友對她很好、公公也很喜歡她，她說照顧公公，會產生有家的感覺。」不過廣告小妹當年那麼年輕，哪懂得她的感受，腦子裡想的都是：「千萬不要變成她那樣，只要肯吃苦就有吃不完的苦。」

看到洪詩發文，廣告小妹閃過一個念頭，「假如有一位女性長輩給了我母親從未給過我的溫暖，我也是會願意照顧她的；缺愛的孩子，一輩子都在找愛，奮不顧身，如果妳心疼女兒、不想她受苦，那就請從小給她很多關愛與滋養。洪詩在這段關係裡，找到了她想要的東西，我為她高興，千金難買我願意。」

