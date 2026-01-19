自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《獅子王》靈魂推手羅傑艾勒斯過世 享壽76歲

《獅子王》1994年上映橫掃全球票房。（翻攝自網路）《獅子王》1994年上映橫掃全球票房。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼資深編劇暨動畫導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）打造《獅子王》，今（19）日一早驚傳他不幸在近日過世享壽76歲，動畫圈與影迷紛紛湧入哀悼，感念他為電影史留下深遠影響。

迪士尼公司執行長羅伯特艾格（Robert Iger）透過社群媒體發文追悼羅傑艾勒斯：「他是一位具有創意遠見的藝術家，深刻理解偉大故事的力量，懂得如何將令人難忘的角色、情感與音樂結合，創造永恆作品。」艾格說，他的創作協助定義動畫一個時代，持續啟發全球觀眾，迪士尼對他的付出深表感激。

動畫電影《獅子王》導演羅傑艾勒斯過世，享壽76歲。（翻攝自X）動畫電影《獅子王》導演羅傑艾勒斯過世，享壽76歲。（翻攝自X）

此外，羅傑艾勒斯好友、資深視覺特效總監戴夫博瑟特也沉痛表示，2人數周前還透過電子郵件聯繫，如今卻天人永隔，令他難以置信感嘆發聲：「羅傑是一位極其傑出的藝術家與電影人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。」

2人因共同執導動畫電影《獅子王》成名，該片1994年上映後橫掃全球影壇，被譽為迪士尼動畫史上最具代表性經典作品之一，全球票房高達7.71億美元（約243億台幣）。

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中