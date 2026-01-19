《獅子王》靈魂推手羅傑艾勒斯過世 享壽76歲

《獅子王》1994年上映橫掃全球票房。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼資深編劇暨動畫導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）打造《獅子王》，今（19）日一早驚傳他不幸在近日過世享壽76歲，動畫圈與影迷紛紛湧入哀悼，感念他為電影史留下深遠影響。

迪士尼公司執行長羅伯特艾格（Robert Iger）透過社群媒體發文追悼羅傑艾勒斯：「他是一位具有創意遠見的藝術家，深刻理解偉大故事的力量，懂得如何將令人難忘的角色、情感與音樂結合，創造永恆作品。」艾格說，他的創作協助定義動畫一個時代，持續啟發全球觀眾，迪士尼對他的付出深表感激。

動畫電影《獅子王》導演羅傑艾勒斯過世，享壽76歲。（翻攝自X）

此外，羅傑艾勒斯好友、資深視覺特效總監戴夫博瑟特也沉痛表示，2人數周前還透過電子郵件聯繫，如今卻天人永隔，令他難以置信感嘆發聲：「羅傑是一位極其傑出的藝術家與電影人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。」

2人因共同執導動畫電影《獅子王》成名，該片1994年上映後橫掃全球影壇，被譽為迪士尼動畫史上最具代表性經典作品之一，全球票房高達7.71億美元（約243億台幣）。

