娛樂 音樂

黃明志再次出庭一語不發進法院 這次為了這項指控求真相

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志今（19日）早又出庭了，主要是去年10月下旬他捲入台灣網紅謝侑芯命案，因警方在飯店現場查獲疑似非法藥品，因此他一度遭控擁有毒品和濫用毒品罪名，其中涉及吸毒指控已在去年12月下旬因尿檢結果呈現陰性，獲判無罪當場釋放，今天則將針對是否持有毒品一案出庭等待判決，不過今天黃明志針對指控不認罪，3月5日將再次出庭。

根據大馬《中國報》報導，黃明志已在今天上午近9點時在律師陪同下抵達吉隆坡法院，全程不發一語，但有對在場守候媒體點頭示意，前幾天他先在社群提到：「19號又要上法庭了，希望真相水落石出，慢慢來。」而今天出庭，是否能像上次無罪釋放？網友都在等待真相。

黃明志。（資料照，記者胡舜翔攝）黃明志。（資料照，記者胡舜翔攝）

結果經過一個多小時出庭，黃明志對於指控他持有冰毒和「西地那非」（俗稱威而鋼）皆不認罪，這在大馬屬於禁藥，一旦成罪，將罰款10萬令吉（約77萬台幣）以下，或是監禁不超過5年。

另一方面，黃明志推出的馬年應景新歌《馬來西亞的新年》，MV上架兩週，點擊已超過400萬次，他還在社群自嘲：「以為沒人敢聽我唱歌。」感謝網友對他的支持，但今天出庭結果能否如他期待水落石出，目前只能靜待結果。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

