胡瓜漲價續約卡關 苦苓無條件相信力挺

胡瓜16日出席記者會回應與民視合約狀態，表示目前處於「無約」狀態。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕綜藝大哥胡瓜16日出席新節目《週末最強大》記者會，公開與民視延宕數月合約糾葛真相，針對外界傳聞他因要求漲價導致續約卡關，澄清與民視目前處於無約狀態，他僅是按照單集領取酬勞，強調去年10月寄出存證信函是為了依法確認1月31日合約到期日，從未說過不主持或打算退休。

知名作家苦苓昨在臉書發文提及此事，他說：「有線電視每況愈下已經不是一天兩天的事，當年我復出時，驚訝發現：整整隔了10年，不但通告費沒有漲，聽說主持費也沒有漲，有些主持人甚至還降價求售，完全顯現出一個行業的日薄西山。」

苦苓表示他堅持要拿比一般來賓高的通告費，有些節目陸陸續續的不找他，有些非到特殊話題或臨時救火才「忍痛」找他，但他完全無所謂，之後仍有新節目來找他，但一聽到通告費就打退堂鼓，「有些不死心還想殺價，但別人上節目、22個小時，我從高雄出發高鐵來回總共要花7、8個小時，時薪沒有比較高，但電視台不划算，想想還是算了。」

歸咎背後原因，苦苓也知道電視台開源不成（網路搶走了多少廣告資源）只好節流，「但胡瓜就是那塊招牌，人家把你當雞肋，你何不把他一腳踢開，相信胡瓜如果帶著他的人馬岀來做網路節目，一定照樣可以大紅大紫。」苦苓最後打包票說：「我無條件相信胡瓜。」

