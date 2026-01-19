自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪詩還沒當媳婦把屎把尿 主播力挺：自己父母自己顧

華視主播宋燕旻。（翻攝自宋燕旻臉書）華視主播宋燕旻。（翻攝自宋燕旻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕銀色夫妻檔洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活低調，卻因一篇感謝文在近日引發討論。李運慶胞兄李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親經歷，提及洪詩婚前一起分擔照護工作，「把屎把尿」描述引發網友熱議，有人感動也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷話題。

華視主播宋燕旻18日在臉書發長文表示看到洪詩大伯寫的媳婦長照文，跟洪詩的甘之如飴解釋文，多有感慨，宋燕旻描述自己從小生長在一個孝道不外包的家庭，父母用身體力行告訴她：「照顧父母是自己的事情。」

發文中宋燕旻提及母親娘家，外公在她幼兒園病逝，外婆活到90幾歲高齡才過世，約莫80歲身體到了需要人照顧，「外婆一直在老家跟舅舅一家人同住，外婆有6個女兒，請1位外籍看護來照顧，費用由女兒們分擔，每週三女兒們固定回家陪媽媽，有病痛需要看醫生就由舅舅載送」，如果去大醫院住院，住離醫院近的阿姨會帶食物去給外婆跟看護吃。

洪詩與李運慶結婚後他胞兄去年10月發長文表達謝意，親證洪詩和李運慶交往初期，2人便與父親同住，親力親照顧失智的未來公公。（翻攝自IG）洪詩與李運慶結婚後他胞兄去年10月發長文表達謝意，親證洪詩和李運慶交往初期，2人便與父親同住，親力親照顧失智的未來公公。（翻攝自IG）

宋燕旻進一步表示，舅媽不用照顧外婆，「她每天都回家照顧自己的爸媽。」她的母親跟阿姨們都跟配偶說：「母親是我的責任，你不用幫忙也不用出錢，自己父母自己照顧。」所有的姨丈來看她外婆，全部都是自發性與自願的。

至於祖父母，宋燕旻說阿嬤晚年得癌症，所有的回診、看病、照顧、飲食，全都由她父親、大伯、五叔負責的（父親共有5兄弟），更說：「他們連孫子輩都不會張口要求幫忙，只有一次我剛好回嘉義，知道阿嬤要去打化療藥物要住院一天，自告奮勇說想陪她，就這樣陪病過一次。」阿嬤就是由兒子們負責的，沒有配偶的事！

宋燕旻認為因為伯叔、阿姨們以身作則，不會孝道外包，每個晚輩都看在眼裡知道父母怎麼照顧自己的長輩，「我從小到大都不覺得自己的父母有女婿或媳婦的事情，靠自己好嗎！各位，當你家的媳婦或是女婿願意幫忙，這些都不是義務請感激，記得有事請先找自己的孩子。」

相關新聞：洪詩顧失智公公遭酸鬼故事 網讚人生勝利組

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中