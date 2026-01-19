自由電子報
娛樂 最新消息

赤腳醫師翻身百億富豪 吳佩慈「婆婆」身分大起底

吳佩慈替香港富商男友紀曉波育有4兒女，2人雖沒結婚卻早已形同夫妻（左圖），16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島因涉嫌違反美國移民法律遭捕（右圖）。（香港星島日報）吳佩慈替香港富商男友紀曉波育有4兒女，2人雖沒結婚卻早已形同夫妻（左圖），16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島因涉嫌違反美國移民法律遭捕（右圖）。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳佩慈替香港富商男友紀曉波育有4兒女，2人雖沒結婚卻早已形同夫妻，16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美國屬地塞班島因涉嫌違反美國移民法律遭捕，目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄，崔麗杰驚人身世也被起底。

綜合外電報導，崔麗杰1959年出生中國黑龍江省哈爾濱市，年輕時在東北農村擔任「赤腳醫師」，行腳為平民百姓看診，1988年在家鄉哈爾濱砸2萬人民幣（約9萬台幣）創業，一開始從事汽車維修與零件製造，之後經營當鋪、房地產。

報導指出，《富比士》2017年曾以《一名女性從「赤腳醫師」走向賭場億萬富豪之路》為題深入描述崔麗杰的創業之路，兒子紀曉波就是她登上人生巔峰的重要搭檔，母子倆曾投入LED照明事業，2013年收購香港上市公司創意「博華太平洋國際控股有限公司」並取得塞班島獨家賭場執照，但賭場因經營不善於2020年被迫關閉。

《富比士》2018年估算崔麗杰資產高達11億美元（約348億台幣），一度躋身全球億萬富豪之列，風光一時。

相關新聞：吳佩慈「婆婆」身家347億 涉違反美國移民法淪囚犯

