娛樂 電影

《陽光女子合唱團》勢不可當！上映第三週逆襲登票房冠軍

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房屢創新高，從上週一（12日）起登上全台冠軍後勢不可當，一路稱霸全台票房，上週末（1月16至18日）順利逆襲，登上週末票房冠軍！

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

《陽光女子合唱團》逆襲登上全台週末票房冠軍。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》逆襲登上全台週末票房冠軍。（壹壹喜喜提供）

該片於去年耶誕檔期上映口碑場、跨年檔在台上映，從正式上映首週票房第四名、次週票房爬升到第二名，好口碑持續發酵之下，從上週一起登上「單日全台票房」及「觀影人次」雙冠軍，票房一天比一天更高，果然登上週末票房冠軍。

電影票房從週一387萬、週二453萬、週三556萬、週四651萬，週五當天粗估單日票房已突破千萬大關，全台累積票房更突破5000萬大關，加上週六、周日兩天，粗估全台票房已破9000萬台幣，詳細票房數字將於下午揭曉。

