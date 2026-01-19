《動物方城市2》再創里程碑！全球賣破17億美金 登頂影史最賣座

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》邁入2026年絲毫沒有停止吸金，北美上週末（1月16至18日）上映邁入第8個週末，仍以900萬美金（約台幣2.84億元）佔據票房第三名，累積票房賣破3.9億美金（約台幣123.31億元）。加上週一（19日）馬丁路德金恩紀念日，四天連假預估進帳1160萬美金（約台幣3.66億元）。

《動物方城市2》已稱霸2025年全球最賣座好萊塢電影，現在更再創新里程碑，全球票房突破17億美金（約台幣537.54億元），超越皮克斯《腦筋急轉彎2》成為影史最賣座好萊塢動畫電影，衝入影史全球票房第9名。

請繼續往下閱讀...

《動物方城市2》正式成為影史最賣座好萊塢動畫電影。（迪士尼提供）

迪士尼娛樂共同主席艾倫柏格曼在聲明中表示：「這項里程碑首先要歸功於全球影迷的熱情支持，正是你們讓一切成為可能。我們為導演兼編劇傑瑞德布希、拜倫霍華德、製片伊薇特梅里諾，以及華特迪士尼動畫工作室全體團隊感到無比驕傲，他們打造了一部能與世界各地觀眾產生深刻連結的作品。」

聲明中也表示，《動物方城市2》是一項非凡成就，「我們也由衷感謝所有促成這部電影誕生的人。」至於外界關注的《動物方城市3》雖然迪士尼目前尚未正式公布，但電影最後也已埋下伏筆，加上好成績，絕對會努力推進。

《動物方城市2》全台持續上映中，粗估全台票房已突破台幣7億大關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法