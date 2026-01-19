自由電子報
娛樂 電影

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪北美新片冠軍！4天連假進帳1500萬美金

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》強勢回歸，上週末（1月16至18日）以1300萬美金（約台幣4.11億元），拿下上映新片冠軍，加上週一（19日）馬丁路德金恩紀念日，4天連假預估進帳1500萬美金（約台幣4.74億元）。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》為《28天毀滅倒數》系列的第四部作品，同時也是預計開啟全新三部曲的《28年毀滅倒數》的第二部作品。開啟整個系列的奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊此次退居製片，將執導重任交棒給《糖果人》新銳導演妮亞達科斯塔，劇本依舊由奧斯卡提名編劇艾力克斯嘉蘭操刀。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪北美新片冠軍。（索尼影業提供）《28年毀滅倒數：人骨聖殿》勇奪北美新片冠軍。（索尼影業提供）

該片距離前作《28年毀滅倒數》上映7個月後推出，口碑與評價相當亮眼，包括在爛番茄影評網獲得93%的新鮮認證，代表觀眾的爆米花指數也有89%；CinemaScore觀眾評分A-。外媒《Deadline》日前已報導，索尼影業已正式推動《28年毀滅倒數》的第三部計畫。

如果一切順利，《28天毀滅倒數》的男主角、影帝席尼墨菲將在《28年毀滅倒數》第三部（也是整個《28天毀滅倒數》系列第五部作品）回歸演出，編劇艾力克斯嘉蘭也已投入撰寫劇本，丹尼鮑伊有望回歸執導。而席尼墨菲也同時擔任《28年毀滅倒數》以及《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的監製，不過目前《28年毀滅倒數》第三部尚未定名。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》全台上映中。

