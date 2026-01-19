自由電子報
娛樂 音樂

方文琳濃眉大眼玉女形象被封「軍中情人」認愛王傑唱片銷量下滑

〔記者陳慧玲／台北報導〕方文琳出道之後就以長髮、濃眉大眼的清新玉女形象，深受粉絲喜愛，還被封為「擋泥板女神」、「軍中情人」，不過早年她在事業巔峰時，勇敢認愛王傑，重創演藝工作，之後她曾和于冠華有一段婚姻，也生了兩個漂亮女兒，雖然婚姻只維持10年，但現在仍像家人般相互關心。

方文琳早年的玉女形象，吸引許多粉絲喜愛。（翻攝自KKBOX）方文琳早年的玉女形象，吸引許多粉絲喜愛。（翻攝自KKBOX）

初入演藝圈時，方文琳曾參與演出瓊瑤的《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》，40年前劉文正則簽下她和裘海正、伊能靜，當時被稱為「飛鷹三姝」，她的外型出色，也陸續拍過洗髮精、口香糖廣告。但方文琳在事業巔峰時，在媒體追問下，大方承認與王傑的戀情，讓自己的玉女形象幻滅，為愛付出很大代價。

方文琳曾為愛付出代價。（資料照）方文琳曾為愛付出代價。（資料照）

前兩年方文琳去上Podcast節目《百靈果News》，直言當年真的曾動念想當王傑女兒的後母，也談到認愛後唱片銷量下滑，她還想過乾脆躲起來算了，當時她認為相當對不起恩師劉文正，透露：「我傷透了他的心，但其實他也沒禁止我們談戀愛。」

如今60歲的方文琳，早已擺脫玉女偶像包袱，在戲劇中挑戰各種角色，賣力詮釋人生百態，歷經過抗癌，她更重視運動，另外也注意保養，認為保養的本質是把基礎做好，讓肌膚狀態更穩定。

點圖放大
點圖放大

