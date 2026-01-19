自由電子報
娛樂 音樂

飛車追逐斬斷情絲！長腿玉女升格二寶媽 復出衝上大銀幕

陳明真是90年代的「擋泥板女神」。（資料照）陳明真是90年代的「擋泥板女神」。（資料照）

〔記者張釔泠／專題報導〕90年代玉女代表陳明真沒踏入歌壇前是一名攝影師，因與朋友合開攝影工作室，把自己的巨幅美照放在櫥窗外當做廣告，被經紀人看上而遊說她出道，憑藉著第一張專輯《背心》的同名主打歌迅速走紅，當時也因搶眼的外型、一雙大長腿，受封「軍中情人」、「擋泥板女神」。

陳明真憑一曲《背心》迅速走紅。（資料照）陳明真憑一曲《背心》迅速走紅。（資料照）

陳明真更跨足影視圈，1993年前往香港發展， 拍攝的第一部電影便入圍了香港電影金像獎新人 獎，返台後也參與了《台灣靈異事件》拍攝，事業更上一層樓。當時她和陳俊生交往，後來因飛車追逐事件而斬斷感情，並辭演《台灣靈異事件》遠赴美國，淡出了演藝圈。

陳明真是90年代的「擋泥板女神」。（資料照）陳明真是90年代的「擋泥板女神」。（資料照）

陳明真不僅凍齡，身材也保持得很好。（翻攝自臉書）陳明真不僅凍齡，身材也保持得很好。（翻攝自臉書）

2010年她和「恩師」、音樂人季忠平結婚，並於2014年11月25日產下一對雙胞胎兒子，重心轉往家庭多年，偶爾會拍戲，近來也復出大銀幕，在宗教奇幻電影《農曆三月二十三》飾演劇團團長「三媽」，收養弱勢孩子，她形容角色如潛伏在社會裡的「媽祖」，默默守護大家送暖。

點圖放大
點圖放大

