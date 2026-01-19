自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

資深玉女歌手引退歌壇22年 「她」最神秘現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕玉女歌手楊林淡出演藝圈超過20年，早已轉換跑道成為藝術家，她在80年代紅極一時，影視歌三棲發展，是當年家喻戶曉的人氣偶像，當年她選擇急流勇退，曾經站在鎂光燈焦點的玉女紅星，在退隱多年後，依舊保有獨特的神秘氣息。

楊林在高中時期就被星探發掘，出道初期以俏皮、中性的小男孩形象亮相，風格清新，與當時主流的甜美女歌手路線有所區隔。直到1984年與黃仲崑合唱《故事的真相》，她逐漸轉向溫柔婉約的玉女定位，打開更廣泛的市場，人氣迅速攀升。

玉女歌手楊林淡出演藝圈轉型成了藝術家。（資料照）玉女歌手楊林淡出演藝圈轉型成了藝術家。（資料照）

楊林唱紅《玻璃心》、《把心留住》等多首夯曲，累積發行20多張專輯，不僅見證華語流行音樂的黃金年代，也在不同時期嘗試調整曲風，持續尋求突破。即便面對歌壇新人輩出，仍保有自己的節奏與風格。

楊林在1998年推出單曲《鈕扣》，之後逐漸減少演藝工作，將重心轉向自我探索。她於2003年宣布告別長達20年的演藝生涯，選擇退隱幕後，不再以「玉女」形象示人，而是要當「真正的楊林」。

楊林唱紅唱紅《玻璃心》、《把心留住》等夯曲。（資料照）楊林唱紅唱紅《玻璃心》、《把心留住》等夯曲。（資料照）

淡出螢光幕後，楊林曾赴英國研習藝術，毅然投入繪畫創作，成功轉型為畫家。這些年來，她多次舉辦個人畫展，作品風格與創作理念也逐漸受到肯定。如今的她生活步調簡單而穩定，日常圍繞著畫畫、教會與寵物，對現況感到踏實而滿足。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中