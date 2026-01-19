資深玉女歌手引退歌壇22年 「她」最神秘現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕玉女歌手楊林淡出演藝圈超過20年，早已轉換跑道成為藝術家，她在80年代紅極一時，影視歌三棲發展，是當年家喻戶曉的人氣偶像，當年她選擇急流勇退，曾經站在鎂光燈焦點的玉女紅星，在退隱多年後，依舊保有獨特的神秘氣息。

楊林在高中時期就被星探發掘，出道初期以俏皮、中性的小男孩形象亮相，風格清新，與當時主流的甜美女歌手路線有所區隔。直到1984年與黃仲崑合唱《故事的真相》，她逐漸轉向溫柔婉約的玉女定位，打開更廣泛的市場，人氣迅速攀升。

玉女歌手楊林淡出演藝圈轉型成了藝術家。（資料照）

楊林唱紅《玻璃心》、《把心留住》等多首夯曲，累積發行20多張專輯，不僅見證華語流行音樂的黃金年代，也在不同時期嘗試調整曲風，持續尋求突破。即便面對歌壇新人輩出，仍保有自己的節奏與風格。

楊林在1998年推出單曲《鈕扣》，之後逐漸減少演藝工作，將重心轉向自我探索。她於2003年宣布告別長達20年的演藝生涯，選擇退隱幕後，不再以「玉女」形象示人，而是要當「真正的楊林」。

楊林唱紅唱紅《玻璃心》、《把心留住》等夯曲。（資料照）

淡出螢光幕後，楊林曾赴英國研習藝術，毅然投入繪畫創作，成功轉型為畫家。這些年來，她多次舉辦個人畫展，作品風格與創作理念也逐漸受到肯定。如今的她生活步調簡單而穩定，日常圍繞著畫畫、教會與寵物，對現況感到踏實而滿足。

