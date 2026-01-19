自由電子報
娛樂 電影

奧斯卡影后出手！《再見未來男孩》獲讚像《E.T.》遇上宮崎駿

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫電影《再見未來男孩》在第38屆歐洲電影獎殺出重圍，被影迷形容為「今年最溫柔的科幻奇觀」，更被點名是奧斯卡最佳動畫長片的黑馬。

今年歐洲電影獎「最佳動畫長片」競爭激烈，最終由法國新銳導演烏戈比安維努首度執導的長片《再見未來男孩》奪下大獎，評審盛讚它「把未來拍得很遠，卻把情感拉得很近」。

娜塔麗波曼監製的動畫《再見未來男孩》獲讚賞「當《E.T.》遇上宮崎駿」。（海鵬提供）娜塔麗波曼監製的動畫《再見未來男孩》獲讚賞「當《E.T.》遇上宮崎駿」。（海鵬提供）

比安維努上台領獎時直言，想拍的是一部「可以被孩子看懂、也會讓大人心痛的動畫」，並公開向吉卜力工作室與好萊塢經典科幻致敬。他感性表示：「在歐洲做原創動畫，需要非常大的勇氣，這座獎是對整個團隊的肯定。」

讓影壇更意外的是，這部作品的監製之一，正是奧斯卡影后娜塔莉波曼。她透過自家製片公司MountainA投入製作，被外媒形容為「用影后光環，替歐洲動畫撐起保護傘」。

比安維努也坦言，若沒有波曼的支持，《再見未來男孩》很可能無法以如此高完成度誕生，「這不只是資金，而是有人相信動畫能承載世代對話。」

《再見未來男孩》勇奪歐洲電影獎最佳動畫片大獎。（海鵬提供）《再見未來男孩》勇奪歐洲電影獎最佳動畫片大獎。（海鵬提供）

《再見未來男孩》故事設定在「遠未來2932年」與「近未來2075年」之間。12歲男孩艾珂誤啟跨時空裝置，跌入環境瀕臨崩壞的地球，與小女孩伊莉絲和機器人保姆米基展開一段回家的冒險。

影評普遍認為，它最迷人的不是科技設定，而是在未來廢墟中，反覆追問「家是什麼」。也因此被盛讚為「像《E.T. 外星人》走進宮崎駿的世界」。《再見未來男孩》於2月13日春節連假全台上映。

