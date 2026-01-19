48歲才奪冠！《黑白大廚2》崔康祿一句話逼哭餐飲人

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》上週13日正式完結，冠軍揭曉後，卻沒有「封王即開店」的爽快結局，48歲的優勝者崔康祿，用一段近乎「員工餐告白」的得獎感言，擊中無數餐飲從業者與觀眾的心。

《黑白大廚2》冠軍崔康祿。（翻攝自Netflix）

在高手如雲的《黑白大廚2》中，崔康祿並非最張揚的存在；第一季第三回合團體戰止步的他，以「二度挑戰者」身分回歸，卻一路穩紮穩打，最終在100名主廚中戰到最後。

請繼續往下閱讀...

崔康祿接受韓媒訪問時坦言，自己並不是只為個人而戰：「我覺得像是替所有想上這個節目、卻沒機會的人留下來一樣。」因此，他比任何時候都更拚命，只為把捲土重來的精神發揮得更有意義。

《黑白大廚2》冠軍崔康祿。（翻攝自Netflix）

製作人金銀芝說：「主廚們每天替別人下廚，卻幾乎不為自己做菜。」崔康祿更直白自嘲：「我連90秒都沒花過為自己做飯，除了泡麵。」

另一方面，《黑白大廚》已確定製作第三季，賽制將從個人戰升級為 「餐廳對抗賽」，以同一間店、四人一組參賽。製作單位表示，希望呈現不同世代、不同型態料理人的真實樣貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法