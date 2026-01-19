《我的咖啡男友》開播不單純！「雪景＋舊情人」3大看點一次看

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男男戀愛實境節目《我的咖啡男友》第二季上週一口氣釋出前6集，口碑逐漸擴散，若說第一季是「意外誕生的溫柔奇蹟」，那第二季就是「明知危險，卻還是忍不住踏進去的情感修羅場。」

不少老觀眾原本抱著「既期待、又怕受傷害」的心情點開，結果發現：「不只沒崩，還比想像中更好看。」以下列出3大看點，一次看懂《我的咖啡男友》為何會讓人邊追邊心痛。

《我的咖啡男友》第二季將場景移到北海道。（翻攝自Netflix）

一、不是重新認識，是「再度相遇」

與第一季最大的不同在於，第二季的Boys很多並非首次見面，隨著節目推進，觀眾才發現波米與胡偉、以賽亞與威廉原本就認識，中途登場的琉輝，甚至也是胡偉的舊識。

而這些關係，並不是單純「朋友」。有些是曾曖昧過卻無疾而終，有些是「當年沒說出口，現在卻再次相遇」。讓本季的情感主軸，從「我喜歡你嗎？」升級成「我們是不是早就錯過彼此？」

二、「面對過去」成為主線，心動與舊傷同步來襲

如果說第一季是「慢慢愛上對方」，第二季更像是「帶著傷口談戀愛」，像是40歲的和幸，在結束長達15年的戀情後，遲遲無法再跨出一步；威廉則因過去經驗，對感情變得格外謹慎、甚至防備。

在兩個月的共同生活裡，他們不只要確認眼前的人，還得直視過去的自己；有人選擇勇敢告白，有人卻在確認心意的瞬間，被迫承受失落。

《我的咖啡男友》依舊充滿各種情感修羅場。（翻攝自Netflix IG）

三、時間加倍、雪景加成，「名場面」狂出沒

第二季還有一個明顯升級，男孩們共同生活時間從原本的「一個月」延長到「兩個月」；時間變長代表「即使告白失敗，還有機會重新整理心情」，關係不是一次定生死，而是反覆確認、反覆靠近。

加上舞台從海邊移到「北海道」雪山，「浪漫物理攻擊」來襲，白雪限定的告白與沉默，情緒濃度破表：經典設定「咖啡餐車指名制」每次點名都像是在公開表態，也可能瞬間引爆修羅場，讓觀眾邊看邊捂心臟。

