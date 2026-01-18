自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澳網觀眾席一直線全是大咖男星 小白苦戰獲勝不忘向偶像周董獻生日祝福

白卓璇（右）在澳網比賽獲勝，特別向偶像周杰倫獻上生日祝福。（翻攝自IG）白卓璇（右）在澳網比賽獲勝，特別向偶像周杰倫獻上生日祝福。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫熱愛網球，今（18日）是他47歲生日，仍和吳尊等好友守在電視機前觀看澳洲網球公開賽轉播，另外日前周董和吳尊、余文樂都帶著老婆到球場看比賽，被鏡頭拍下，網驚呼觀眾席一直線全是大咖男星 ，而周董的兒子羅密歐也和他一樣戴著墨鏡，坐在他前面座位觀看比賽，難得正臉曝光。

羅密歐（前排）與爸媽周董和昆凌（第二排）去看球賽，吳尊（第三排中）也和老婆（第三排右）看球，余文樂（第四排）同樣現身觀賽。（翻攝自IG）羅密歐（前排）與爸媽周董和昆凌（第二排）去看球賽，吳尊（第三排中）也和老婆（第三排右）看球，余文樂（第四排）同樣現身觀賽。（翻攝自IG）

今天周董和吳尊一起看澳網轉播，結果23歲的中國網球選手「小白」白卓璇苦戰後獲勝，吳尊和周董都為她開心。由於小白從小就喜歡周董，因此之前受訪曾談過，除了網球，最大夢想就是有一天能和偶像周董合照，當時還說她一定會激動哭了。

這次周董去澳網比賽還有看球，白卓璇也終於有機會和周董合照，不過因為機會太突然，見面時間也短暫，她笑說來不及哭夢想就成真了。今天小白贏球，受訪時用英文談到：「今天是我偶像周杰倫生日，如果他有在看的話，我想祝他生日快樂。」而周董真的有在看轉播，聽到小白來自球場的祝福，吳尊比周董還興奮，直喊：「偶像的力量！」周董也在社群限動提到：「結果我真的有看。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中