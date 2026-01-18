澳網觀眾席一直線全是大咖男星 小白苦戰獲勝不忘向偶像周董獻生日祝福

白卓璇（右）在澳網比賽獲勝，特別向偶像周杰倫獻上生日祝福。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫熱愛網球，今（18日）是他47歲生日，仍和吳尊等好友守在電視機前觀看澳洲網球公開賽轉播，另外日前周董和吳尊、余文樂都帶著老婆到球場看比賽，被鏡頭拍下，網驚呼觀眾席一直線全是大咖男星 ，而周董的兒子羅密歐也和他一樣戴著墨鏡，坐在他前面座位觀看比賽，難得正臉曝光。

羅密歐（前排）與爸媽周董和昆凌（第二排）去看球賽，吳尊（第三排中）也和老婆（第三排右）看球，余文樂（第四排）同樣現身觀賽。（翻攝自IG）

今天周董和吳尊一起看澳網轉播，結果23歲的中國網球選手「小白」白卓璇苦戰後獲勝，吳尊和周董都為她開心。由於小白從小就喜歡周董，因此之前受訪曾談過，除了網球，最大夢想就是有一天能和偶像周董合照，當時還說她一定會激動哭了。

這次周董去澳網比賽還有看球，白卓璇也終於有機會和周董合照，不過因為機會太突然，見面時間也短暫，她笑說來不及哭夢想就成真了。今天小白贏球，受訪時用英文談到：「今天是我偶像周杰倫生日，如果他有在看的話，我想祝他生日快樂。」而周董真的有在看轉播，聽到小白來自球場的祝福，吳尊比周董還興奮，直喊：「偶像的力量！」周董也在社群限動提到：「結果我真的有看。」

