被指「孝道外包」？李運慶哥哥道歉澄清：沒把照顧丟給洪詩

〔記者李紹綾／台北報導〕李運慶、洪詩的「家務事」意外被放上放大鏡檢視。事情起因於李運慶哥哥李運泰去年10月在社群發文，感謝弟媳洪詩在父親失智期間分擔照顧的付出，原本只是家人之間的溫馨紀錄，卻被網友翻出來逐字解讀，甚至延伸成「孝道外包」、「把照顧責任丟給弟媳」等質疑，討論一路燒到現在仍未平息。眼看風向越走越偏，李運泰今（18日）親自出面澄清。

李運泰在Threads表示，對於已經產生誤解的留言，「就不一一回覆了」，他強調，家人在申請到巴氏量表後，立刻替父親請了看護，並非外界想像的「全丟給媳婦處理」，「我和我弟和我媽，我們全家都有一起照顧我爸，對自己父親孝順是基本，不足掛齒」。

至於被討論最多的「監視器畫面」，李運泰澄清，那些畫面其實是李運慶、洪詩夫妻自己曾公開分享過的內容，「我當然看不到他們家的監視器，監視器是他們自己家裡裝的」，否認外界猜測他「偷看」或掌握私密畫面。

針對網友最介意的「按摩腳」與「把屎把尿」描述，李運泰坦言，確實是自己用詞不夠精準。他表示，洪詩本來就沒有義務幫忙按摩腳，是她主動提出希望協助父親促進血液循環，「這其實就是一個家庭相處的日常」，並補充自己也曾幫岳母按摩過腳、肩膀，希望外界不要只憑幾秒鐘的畫面，就下結論把洪詩等同於「傭人」。至於「把屎把尿」的說法，他也直言只是形容簡易照顧行為，「當初沒想那麼多」，對因此造成誤解致歉。

網路討論延燒後，甚至有人藉此衍生出「恐婚」論調，李運泰也忍不住勸大家別過度腦補，「恐婚的人可以多觀察運慶和詩涵平時的婚姻生活分享，不要用我片面的文字斷定她們全部婚姻的樣貌」。

對於外界放大檢視他過往留言的語氣，李運泰也一併說明，包含自稱比弟弟帥、說洪詩很幸運，或提到「labubu」等回覆，其實都只是自嘲式幽默，他說：「我家沒什麼背景，我何德何能覺得我們了不起？」若少數文字造成誤解，他也再次致歉。

李運泰重申自己發文的初衷從頭到尾都很單純，「文章重點只有能娶到詩涵有多榮幸、有多感謝」。他也替弟弟及弟妹緩頰，呼籲對內文好奇的網友，不妨多關注李運慶與洪詩的日常分享，「他們是對幸福感情濃厚的夫妻」，並感謝所有關注、鼓勵與批評的聲音。

