娛樂 最新消息

（專訪）孫可芳縱橫情場太敢玩 炮友「暈船」拿皮鞭求SM全說了

孫可芳（左）、詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》共譜姐弟戀。（彼此影業提供）孫可芳（左）、詹懷雲（右）在《何百芮的地獄戀曲》共譜姐弟戀。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕孫可芳在影集《何百芮的地獄戀曲》飾演縱橫情場的「海女」，不僅有炮友拿皮鞭求SM，還跟年下男詹懷雲大談純情姐弟戀，她笑說角色很有趣，某種程度上確實有「滿足現實生活達不到」的遺憾，因為現實中她與劉冠廷是愛情長跑的模範夫妻，打趣喊：「都沒辦法到處玩。」

孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲（右）因一起工作暗生情愫。（彼此影業提供）孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》與詹懷雲（右）因一起工作暗生情愫。（彼此影業提供）

孫可芳劇中炮友無數，其中一位炮友王肇緯還為她「暈船」，不僅偷她的內褲，還拿皮鞭求SM。她心疼對手演員，也覺得對方很可憐，「他要演好多好多好害羞的戲，他被我拒絕，還要深情跟我告白，我覺得很動人耶

談到SM橋段，孫可芳透露，情趣道具是拍攝當天由美術組拿來一盒，自己也是第一次看到，「鞭子我當然看過，不是不是，我知道那個是鞭子，可是平常生活中，真的不會接觸到」。拍完有沒有拿一些道具回家和老公劉冠廷分享？孫可芳說：「沒有，拍的那時我還沒結婚。」

詹懷雲（左）拍攝《何百芮的地獄戀曲》被阿KEN（右）結實的胸肌嚇到。（彼此影業提供）詹懷雲（左）拍攝《何百芮的地獄戀曲》被阿KEN（右）結實的胸肌嚇到。（彼此影業提供）

說到讓全劇組「震撼」的畫面，非阿KEN露出結實胸肌莫屬。詹懷雲爆料，他和阿KEN一起拍戲，當下看到真的被嚇到，「他拉開大衣，我就『哇靠！很厲害的身材』，是我學習的目標』」。連劇組女性工作人員都瘋狂討論阿KEN身材有多好。

孫可芳不在現場，事後聽到大家在討論，不以為意心想：「是能多好？」直到看到播出才嚇到，她甚至當場幫觀眾謀福利，如果這一季收視好，下一季就換詹懷雲脫，讓他立刻尷尬拒絕。當被問到老公劉冠廷不也有六塊肌她笑說：「有嗎？有啦有啦，不是…我又沒有看過KEN哥的。」

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）

詹懷雲劇中化身猛男酒保，本應該性感滿點，卻意外笑料百出。他自招拍攝時超糗，原打算深情擠檸檬，「但我不知道怎麼擠的，汁就從我的手流下來，根沒擠到杯子，一直擠不進去」，反而成了全場笑點，笑稱像在致敬八點檔《夜市人生》雷洪捏橘子汁的經典橋段。

孫可芳（左）、詹懷雲（右）拍攝《何百芮的地獄戀曲》「肢體接觸」戲相當害羞。（彼此影業提供）孫可芳（左）、詹懷雲（右）拍攝《何百芮的地獄戀曲》「肢體接觸」戲相當害羞。（彼此影業提供）

被問有無親密戲兩人異口同聲說：「算嗎？」透露是很純情的互動，只有一些「肢體接觸」，詹懷雲拍深完澡、穿浴袍在小房間戲碼時，現場氣氛安靜讓他相當害羞。孫可芳當時著迷於手遊，近來在看側拍的花絮照才發現，自己在旁低頭玩手遊的畫面全被拍，她解釋是不好意思一直盯著詹懷雲看，「我不好意思干擾，就自己在旁邊玩，沒想到就被拍下來，我還在想，我那時候怎麼那麼過份

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》暗戀姊姊的閨密孫可芳。（彼此影業提供）詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》暗戀姊姊的閨密孫可芳。（彼此影業提供）

談到老公劉冠廷拍過不少大尺度全裸戲，孫可芳幾乎沒拍過，被問是否有「虧大了」的感覺她說：「對啊！大家都這樣講，趕快找我拍。」她強調若劇本優質，絕對不排斥挑戰，重點在於角色深度而非「為脫而脫」。

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演縱橫情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》飾演縱橫情場的肉食女「克拉拉」。（彼此影業提供）

孫可芳自曝懷兒子「小太陽」期間胖了30公斤，讓詹懷雲驚喊：「有那麼多嗎？我一直都覺得沒什麼差。」卻被孫可芳吐嘈：「吼，你真的是很不會觀察。」她自招還沒完全瘦回來，感嘆最近為了宣傳戲，拿出以前的牛仔褲都想哭：「這是什麼我以前為什麼穿得下」問起第二胎計畫，她斬釘截鐵說：「沒有，我要拍戲，好不容易變回辣妹。」至於未來手足年齡差距問題，她倒是相當豁達，「他如果一個人，就不會有代溝」。



