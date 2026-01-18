自由電子報
娛樂 最新消息

「一條根女王」出道了！曾是台中專櫃小姐 老公驚人背景曝光

小貞姐姐被稱為「一條根女王」。（小貞姐姐提供）小貞姐姐被稱為「一條根女王」。（小貞姐姐提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕有「一條根女王」封號的台語新人小貞姐姐踏入歌壇，在歌手老公「是的院長」黃文杰的支持下出道，出道作《一世人疼你若性命》推出，便獲選為三立八點檔《百味人生》的片尾曲。

嫁給老公之前，小貞姐姐曾是台中百貨公司的專櫃小姐，業績亮眼、在同業間小有名氣。她回憶，當時每天開車到百貨公司上班，只要車子一停在路邊，排班的計程車司機就會搶著上前幫忙泊車，可見她的好人緣，那個時期的她更有「中正路一條花」的美稱。

與老公攜手走過三十載，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造出屬於自己的「一條根王國」，此次發片，家中產品也悉數換上她的主視覺力捧，老公其實比她更早一步跨足歌唱領域，如今夫妻倆雙雙斜槓演藝事業，也成為中南部活動市場的熱門夫妻檔，演出邀約多到接不完。

小貞姐姐邀來朱永德合作。（小貞姐姐提供）小貞姐姐邀來朱永德合作。（小貞姐姐提供）

《一世人疼你若性命》邀請到資深演員朱永德合唱，朱永德曾演出《臺灣阿誠》、《臺灣龍捲風》、《臺灣霹靂火》、《炮仔聲》等多部冠軍檔大戲，喜愛歌唱的他，與小貞姐姐在配唱時首度見面，很快培養出良好默契。

小貞姐姐邀來朱永德合作。（小貞姐姐提供）小貞姐姐邀來朱永德合作。（小貞姐姐提供）

拍攝MV時，朱永德更以多年戲劇專業循循善誘地帶戲、陪戲，讓初次挑戰演戲的小貞姐姐能夠安心投入角色。她感性表示，朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根定心針，給了她極大的安全感，也成為她完成首支MV最溫暖、最重要的支柱。

