娛樂 最新消息

全網淚崩！哈哈台「熊大姐」10年病痛不敢回家 官方揭聯繫現況

抱著姊姊送的熊大...她不敢回家自白惹哭萬人。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕網路媒體《哈哈台》3年前在蘆洲湧蓮寺採訪的一段影片，近日因網友在Threads上的轉發，再次觸動了無數人的心弦。這段關於「熊大姐」的故事，揭露了精神疾病患者與長期照顧者的辛酸，更讓無數網友淚灑螢幕，紛紛留言祝福。

這位被網友親切稱為「熊大姐」的女士，懷裡緊緊抱著一隻姐姐送的「熊大」玩偶。她向主持人坦言，這是她唯一的依靠，因為熊大「永遠不會拋棄她」。

熊大姐惦記著，盼病痛好轉之時能再與家人團聚。（翻攝自YouTube）

熊大姐自述深受恐慌症、憂鬱症、焦慮症及腦下垂體腫瘤折磨，反應因藥物副作用而變得遲緩。她心碎地表示，家人曾沒日沒夜地照顧了她10年，但最終因身心俱疲而選擇離去。這段斷聯的背後，藏著她深深的愧疚感：「我覺得對家人的傷害太大了，所以我不敢回家。」她對著鏡頭不斷向父母致歉，一聲聲「對不起」讓當時觀看影片的觀眾無不動容。

熊大姐的鼓勵如今仍縈繞許多人心頭；新的一年大家也要記得開心哦！（翻攝自YouTube）

隨著影片再度爆紅，Threads上相關貼文突破百萬瀏覽，許多網友感同身受地表示：「生病之後才知道她有多難...很能體會不想拖累家人的感受」、「那段訪問可能已經用上她一整個禮拜的體力與精神才完成」。而在眾多祝福聲中，有網友驚喜透露疑似熊大姐的近況。一名網友留言表示，去年（2025年）在華山Legacy的土屋安娜演唱會現場，曾目擊熊大姐與朋友一同出現，甚至還在櫃檯幫忙簽署應援布旗。此消息一出，讓不少掛念她的網友感到欣慰。

儘管《哈哈台》官方帳號去年九月表示曾試著聯繫熊大姐，但留下的電話已成空號。但在影片的最後，熊大姐在湧蓮寺求到了一張上上籤，她當時鼓勵「沒有什麼事情會倒下，人只要還有一口氣，都永遠有機會，沒有什麼是不可能的，撐到最後一秒，永遠都有可能」，至今仍是許多處於低潮網友的支柱。

