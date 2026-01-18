《大濛》紅到失控！影迷回饋場全秒殺 黃牛亂象惹民怨

《大濛》三場大型回饋活動幾乎秒殺、場場爆滿，劉冠廷（左起）、9m88、柯煒林、方郁婷參與盛況。（華文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《大濛》上映兩個多月，熱度不降反升，票房穩定朝破億邁進，片商直接兌現承諾，本週末17、18日一口氣端出「三大影迷回饋場」，結果不只全數秒殺，還意外引爆「一票難求」與黃牛亂象。

從「簽名會」、「油條合影場」到催淚指數破表的「手帕場」，《大濛》直接把戲院變成大型同樂會。主演方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊與特別演出的劉冠廷輪番登場，場場爆滿。

17日晚間西門國賓鉅院廳，超過600名影迷齊聚簽名會。剛結束香港工作的柯煒林當天直飛來台、落地就進戲院，誠意滿滿。

更驚喜的是，片商提前替他即將迎來的34歲生日慶生，全場大合唱《生日快樂》歌，讓他感性直呼：「兩年前殺青也是生日，兩年後能在這裡，真的很不可思議。」

而簽名會現場笑點不斷。方郁婷分享自己已「7刷」電影，話一說完立刻被陳玉勳吐嘈：「你好自戀！」全場爆笑。9m88則感性表示：「上映一個多月，還能看到這麼多觀眾，我真的很感動。」

晚上9點登場的活動，讓劉冠廷忍不住笑說：「這個時間我通常在家陪兒子睡覺，今天托勳導的福，才能看到這麼多人。」隨後他更引用角色「高金鐘」經典台詞補一刀：「錢這個東西就像流水啦！」暗示離破億真的不遠了。

此外，今登場的「油條合影場」更誇張，開賣瞬間湧入大量影迷，戲院系統直接當機。眾人手拿片中經典油條，與近300名影迷合影，畫面可愛逗趣。

