娛樂 最新消息

金曲歌后方怡萍睽違2年推「萍凡尚真」新專輯 台南家鄉首簽唱

台語金曲歌后方怡萍（前右者）睽違兩年多推出新專輯「萍凡尚真」，十八日選在台南家鄉舉行首場發表簽唱會。（記者王俊忠攝）台語金曲歌后方怡萍（前右者）睽違兩年多推出新專輯「萍凡尚真」，十八日選在台南家鄉舉行首場發表簽唱會。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕曾在36年前以台語歌曲「愛人的船入港」竄紅的歌手方怡萍，睽違2年多再度發行新唱片「萍凡尚真」，18日在她台南家鄉舉行首場新歌發表簽唱會，邀請在地富立電視台知名主持人安忠、紅人榜20關凍憨歌手高佳群等多位歌手助陣，讓新專輯呈現多元豐富度。

台語金曲歌后方怡萍曾在1990年以「愛人的船入港」一曲出道後，接連推出一卡手指、連杯酒、福氣啦、緣份、第九月台等多首膾炙人口的歌曲紅遍大街小巷，使台語歌市場再度熱絡，當時許多年輕族群到KTV都必點其歌曲。

台語金曲歌后方怡萍（右二）睽違兩年多推出新專輯「萍凡尚真」，收錄十首新歌並與多位男歌手有精彩對唱。（記者王俊忠攝）台語金曲歌后方怡萍（右二）睽違兩年多推出新專輯「萍凡尚真」，收錄十首新歌並與多位男歌手有精彩對唱。（記者王俊忠攝）

從小在台南長大的方怡萍，時隔2年多再發表新歌，她建議欣代唱片公司能回到家鄉舉辦首場新歌發表會，將沉寂2年半累積的能量，從台南家鄉再出發。由此看出方怡萍內心深處始終保持初心、帶著家鄉情懷的一面，也難怪她演唱的歌曲總能打動人心。

方怡萍表示，此次「萍凡尚真」新專輯，很感謝欣代唱片全力支持，讓她與不同風格的男歌手都唱過一輪，使專輯呈現不同的韻味，其中更將京劇與台語歌曲做結合，把人生的生旦淨末丑角色完整詮釋，希望能得到聽眾朋友的支持與對歌曲的喜愛。

製作此專輯的欣代唱片也突破思維、發展異業結盟，重磅邀請台南在地富立電視台主持人兼董事長安忠、紅人榜20關凍憨歌手高佳群、新生代演歌王子梓華以及上明、田帥、陳小龍等多位男歌手參與演唱，多元豐富專輯的精彩度，力求在台語唱片市場創造傳唱話題。

