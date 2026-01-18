自由電子報
娛樂 最新消息

喝完酒還自己開？釋小龍疑「代駕到一半換手」掀酒駕爭議

釋小龍疑「代駕到一半換手自己開」。（翻攝自釋小龍微博）釋小龍疑「代駕到一半換手自己開」。（翻攝自釋小龍微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以《新烏龍院》紅遍華語圈的釋小龍，近日因一段「聚餐後叫代駕卻在快到家時改自己開」的畫面，在網路掀起熱議。關鍵字一度衝上微博熱搜。

綜合曝光內容，釋小龍在北京某酒店與朋友聚餐，被拍到手持尚未喝完的茅台酒離開，身旁有女性友人親暱挽手。之後他主動叫了代駕，先把兩名女性友人送回住處，再由代駕送他返家。

釋小龍（紅箭頭）近期疑似酒駕登上微博熱搜。（翻攝自微博）釋小龍（紅箭頭）近期疑似酒駕登上微博熱搜。（翻攝自微博）

爭議點出現在最後一段路程，車輛行駛至小區附近時，釋小龍讓代駕離開，自行駕車進入小區內部。這一幕被狗仔拍下並公開，瞬間引爆「是否構成酒駕」的討論。

影片流出後，網路迅速分成兩派，有人認為只要喝酒後還上駕駛座，就該零容忍，距離長短不是重點；不過也有網友表示，既然一開始叫了代駕，最後只是「進小區」的短距離，是否構成酒駕仍待釐清，不能直接定罪。

對不少6、7年級生來說，釋小龍是童年記憶裡的功夫符號。近年他雖低調，仍不時在社群更新近況；這回被拍到的畫面，卻讓外界再次把焦點拉回到他的公眾形象與自我管理。

截至目前，警方未公布任何案件資訊，釋小龍的團隊也尚未對外回應。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

