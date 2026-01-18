自由電子報
娛樂 最新消息

歐洲電影獎變《情感的價值》專場 「父女互刺」故事橫掃6大獎

〔記者鍾志均／綜合報導〕第38屆歐洲電影獎台灣時間今（18）晨頒獎，挪威導演尤沃金提爾新作《情感的價值》氣勢兇猛，一口氣橫掃最佳影片、導演、男女主角、劇本、配樂共6項大獎，直接把典禮變成「《情感的價值》專場」。

蕾娜特萊茵斯薇（右）向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意。（海鵬提供）蕾娜特萊茵斯薇（右）向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意。（海鵬提供）

女主角蕾娜特萊茵斯薇開心引用片中台詞「誰來賞我一巴掌！」對於獲獎感到不可置信。她在片中和性格古怪的父親展開情感對峙，被外媒點名是繼《世界上最爛的人》後層次最狠、情緒最爆的一次演出。

史戴倫史柯斯嘉（左）、蕾娜特萊茵斯薇分別以《情感的價值》稱帝封后。（海鵬提供）史戴倫史柯斯嘉（左）、蕾娜特萊茵斯薇分別以《情感的價值》稱帝封后。（海鵬提供）

74歲的史戴倫史柯斯嘉，日前才剛以本片拿下金球獎最佳男配角，在歐洲電影獎上「升級」為最佳男主角。他簡短表示，拿獎感覺就像回到家，十分省話。

尤沃金提爾以《情感的價值》連奪三獎，呼籲觀眾守護電影院。（海鵬提供）尤沃金提爾以《情感的價值》連奪三獎，呼籲觀眾守護電影院。（海鵬提供）

尤沃金提爾致詞時，提到祖父是二戰時期的挪威反抗軍成員兼導演，因生不逢時、一生只拍了兩部電影。這段家族歷史，讓他對當今歐洲跨國電影體制格外感慨。

他語重心長表示：「藝術能在黑暗中，幫助我們創造同理心。」並公開呼籲觀眾走進電影院，而不是只在螢幕前滑手機。

《情感的價值》是尤沃金提爾與老搭檔編劇艾斯基佛格的第六度合作，兩人一向擅長描寫都市中產階級的情感焦慮與失語狀態，這次則把鏡頭拉回「家庭與藝術」，拍出最私密、也最刺痛的一次自我對話。

評審普遍認為，這部片沒有討好觀眾的設計，卻在父女衝突、表演者的自我懷疑中，精準戳中當代人的不安感，這也是它能在坎城、金球、歐洲電影獎一路過關斬將的關鍵。《情感的價值》23日起全台上映。

