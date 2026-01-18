87歲拿終身成就獎！麗芙烏曼撐起歐洲電影史 把女性內心演成經典

挪威傳奇女星麗芙烏曼獲頒歐洲電影學院最高榮譽「終身成就獎」。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕挪威傳奇女星麗芙烏曼（Liv Ullmann）今（18）晨獲頒歐洲電影學院最高榮譽「終身成就獎」，不只影迷集體朝聖回顧她的經典作品，就連年輕世代也驚呼：「原來她的影響力這麼誇張！」

歐洲電影學院宣布，第38屆歐洲電影獎將「歐洲終身成就獎」頒給麗芙烏曼，表彰她橫跨演員、導演、編劇、社會行動者的傳奇人生。

高齡87歲的麗芙烏曼出生於東京、成長於加拿大與挪威，60年前從奧斯陸劇場起步，卻在遇見瑞典電影大師英格瑪柏格曼後，徹底改寫歐洲電影史。

麗芙烏曼前年出席坎城影展，神采奕奕。（達志影像）

麗芙烏曼以《假面》、《哭泣與耳語》、《婚姻場景》、《秋光奏鳴曲》等鉅作奠定影史地位，她不只是柏格曼的繆思，更被視為把女性內心世界推到銀幕最前線的關鍵人物；她兩度入圍奧斯卡最佳女主角，2022年更獲頒奧斯卡榮譽獎，地位早已封神。

鏡頭之外，麗芙烏曼更長年擔任UNICEF親善大使，並共同創立女性難民委員會，將影壇影響力直接帶進現實世界，被許多人視為「真正把藝術活成行動的人」。

在串流時代、短影音當道的今日，麗芙烏曼代表一種不妥協、不取巧、永遠誠實的創作精神。她的存在提醒影壇：電影不只是娛樂，更是一種對世界的提問。

