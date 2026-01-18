自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

87歲拿終身成就獎！麗芙烏曼撐起歐洲電影史 把女性內心演成經典

挪威傳奇女星麗芙烏曼獲頒歐洲電影學院最高榮譽「終身成就獎」。（翻攝自X）挪威傳奇女星麗芙烏曼獲頒歐洲電影學院最高榮譽「終身成就獎」。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕挪威傳奇女星麗芙烏曼（Liv Ullmann）今（18）晨獲頒歐洲電影學院最高榮譽「終身成就獎」，不只影迷集體朝聖回顧她的經典作品，就連年輕世代也驚呼：「原來她的影響力這麼誇張！」

歐洲電影學院宣布，第38屆歐洲電影獎將「歐洲終身成就獎」頒給麗芙烏曼，表彰她橫跨演員、導演、編劇、社會行動者的傳奇人生。

高齡87歲的麗芙烏曼出生於東京、成長於加拿大與挪威，60年前從奧斯陸劇場起步，卻在遇見瑞典電影大師英格瑪柏格曼後，徹底改寫歐洲電影史。

麗芙烏曼前年出席坎城影展，神采奕奕。（達志影像）麗芙烏曼前年出席坎城影展，神采奕奕。（達志影像）

麗芙烏曼以《假面》、《哭泣與耳語》、《婚姻場景》、《秋光奏鳴曲》等鉅作奠定影史地位，她不只是柏格曼的繆思，更被視為把女性內心世界推到銀幕最前線的關鍵人物；她兩度入圍奧斯卡最佳女主角，2022年更獲頒奧斯卡榮譽獎，地位早已封神。

鏡頭之外，麗芙烏曼更長年擔任UNICEF親善大使，並共同創立女性難民委員會，將影壇影響力直接帶進現實世界，被許多人視為「真正把藝術活成行動的人」。

在串流時代、短影音當道的今日，麗芙烏曼代表一種不妥協、不取巧、永遠誠實的創作精神。她的存在提醒影壇：電影不只是娛樂，更是一種對世界的提問。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中