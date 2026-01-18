自由電子報
娛樂 最新消息

阿里山賓館「一晚4.5萬」被酸比墾丁狠！主播開箱驚見1大缺點

阿里山賓館房價惹議，王軍凱曝住宿心得點出關鍵缺失。（翻攝自臉書）阿里山賓館房價惹議，王軍凱曝住宿心得點出關鍵缺失。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕國旅住宿價格一直是網路熱議話題，有網友分享阿里山賓館最貴房價一晚達4萬5千元，引發討論。雖然業者隨即澄清，一般房型價格約落在1萬5千元左右，且包含早、晚餐，呼籲大眾不應僅以特殊套房的定價來衡量整體價值，但這番討論也引出曾入住房客的經驗分享，其中主播王軍凱的看法意外成為焦點。

主播王軍凱分享，自己過去入住時對房間與餐飲的印象其實不差，但對隔音品質則有較大的進步空間。他提到飯店的環境讓他對鄰房動態「瞭若指掌」，即便自己沒有打算起床看日出，也能清楚聽到隔壁房客準備出發時的聊天內容與穿著打扮。他婉轉表示，現在飯店為了環保不提供牙刷或瓶裝水都可以接受，但若能貼心附上耳塞，或許能讓旅客的住宿體驗更加舒適。

王軍凱表示阿里山賓館隔音稍差，免起床就能聽日出情報。（翻攝自臉書）王軍凱表示阿里山賓館隔音稍差，免起床就能聽日出情報。（翻攝自臉書）

王軍凱隨後也分享了一段影片，展現房間內的收音狀況，引發許多網友共鳴。有網友認為，高價位的住宿若能提升私密性與靜謐感，會更符合消費者的期待；也有其他房客分享對於餐點溫度的觀察，認為細節的提升能讓品牌更具競爭力。針對房價爭議，飯店經理王覺非先前受訪時表示，賓館有其歷史價值與定價策略，且提供的一泊二食方案與一般僅含早餐的飯店有所不同，旅客可以依照需求與偏好自行評估。

