自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金老佛爺痛失第三胎！藏4個月傷疤心碎告白

金老佛爺心碎告白流產心聲。（翻攝自臉書）金老佛爺心碎告白流產心聲。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕定居台灣、以分享韓流時尚深受粉絲喜愛的韓籍人氣網紅「金老佛爺」金楨美，今（18）證實，自己在去年底意外懷上第三胎，卻在懷胎8週時發現寶寶失去心跳，最終在12月底於家中經歷劇痛流產，她哀慟告白：「對不起，我不夠好，讓你見不到這個世界的光。」

金老佛爺透露，2025年10月底，她因身體出現忽冷忽熱、食慾不振等症狀，一度懷疑是更年期到了、要停經了，心裡滿是慌亂與逃避。在先生的堅持下，她抱著懷疑的心態驗孕，沒想到竟迎來驚喜，醫師證實她已懷孕6週。

金老佛爺親述失去三寶的痛。（翻攝自臉書）金老佛爺親述失去三寶的痛。（翻攝自臉書）

面對這突如其來的三寶，45歲的她坦言當時腦袋一片空白，內心充滿掙扎與不安：「人生計畫，要全部重畫...我的年紀，會不會影響胎兒？」即便如此，她仍帶著半信半疑的心情，期待著第8週領取孕婦手冊的那一天。

然而，命運卻開了殘酷的玩笑。11月中旬，金老佛爺滿心期待回診，醫師檢查後卻陷入沉默，隨後遺憾告知：「看不到胎兒的心跳」。醫師研判胎兒在近日停止發育，安慰她這是自然淘汰的過程，但金老佛爺當場崩潰大哭，陷入無盡的自責，認為是因為自己年紀太大才成了寶寶的負擔，哀慟自問：「是不是我不夠好？」

在醫師建議下，金老佛爺選擇讓身體自然啟動排除。直到12月底某個凌晨，她在家中突然腹部劇痛、羊水破裂，經歷了如同生產般的恐怖過程。她心碎表示，若寶寶還在，今日剛好滿4個月。

沈澱多時後，金老佛爺決定公開這段心碎經歷，並非為了傳遞負能量，而是想擁抱有相同經歷的女性。她溫柔喊話：「妳沒有做錯，妳已經很努力了。」 她認為有些生命短暫到來，是為了提醒我們有多麼會愛，「向前走，不是背叛失去，而是帶著這份愛，繼續活下去。」 曝光後，網友紛紛留言打氣，心疼她的勇敢與堅強。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中