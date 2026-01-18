金老佛爺痛失第三胎！藏4個月傷疤心碎告白

金老佛爺心碎告白流產心聲。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕定居台灣、以分享韓流時尚深受粉絲喜愛的韓籍人氣網紅「金老佛爺」金楨美，今（18）證實，自己在去年底意外懷上第三胎，卻在懷胎8週時發現寶寶失去心跳，最終在12月底於家中經歷劇痛流產，她哀慟告白：「對不起，我不夠好，讓你見不到這個世界的光。」

金老佛爺透露，2025年10月底，她因身體出現忽冷忽熱、食慾不振等症狀，一度懷疑是更年期到了、要停經了，心裡滿是慌亂與逃避。在先生的堅持下，她抱著懷疑的心態驗孕，沒想到竟迎來驚喜，醫師證實她已懷孕6週。

面對這突如其來的三寶，45歲的她坦言當時腦袋一片空白，內心充滿掙扎與不安：「人生計畫，要全部重畫...我的年紀，會不會影響胎兒？」即便如此，她仍帶著半信半疑的心情，期待著第8週領取孕婦手冊的那一天。

然而，命運卻開了殘酷的玩笑。11月中旬，金老佛爺滿心期待回診，醫師檢查後卻陷入沉默，隨後遺憾告知：「看不到胎兒的心跳」。醫師研判胎兒在近日停止發育，安慰她這是自然淘汰的過程，但金老佛爺當場崩潰大哭，陷入無盡的自責，認為是因為自己年紀太大才成了寶寶的負擔，哀慟自問：「是不是我不夠好？」

在醫師建議下，金老佛爺選擇讓身體自然啟動排除。直到12月底某個凌晨，她在家中突然腹部劇痛、羊水破裂，經歷了如同生產般的恐怖過程。她心碎表示，若寶寶還在，今日剛好滿4個月。

沈澱多時後，金老佛爺決定公開這段心碎經歷，並非為了傳遞負能量，而是想擁抱有相同經歷的女性。她溫柔喊話：「妳沒有做錯，妳已經很努力了。」 她認為有些生命短暫到來，是為了提醒我們有多麼會愛，「向前走，不是背叛失去，而是帶著這份愛，繼續活下去。」 曝光後，網友紛紛留言打氣，心疼她的勇敢與堅強。

