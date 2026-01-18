Netflix改寫電影公式？麥特戴蒙揭「看片滑手機」潛規則

麥特戴蒙上節目透露Netflix拍片公式。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢巨星麥特戴蒙與老搭檔「小班」班艾佛列克近日登上人氣Podcast《The Joe Rogan Experience》，為Netflix新片《全信沒收》宣傳，話鋒一轉，麥特戴蒙直接點破串流時代「觀眾邊看邊滑手機」的殘酷現實，引發熱烈討論。

麥特戴蒙在節目中毫不避諱的透露，串流平台早已默默改寫電影敘事邏輯。他直言，在Netflix的觀看情境下，觀眾的專注力與電影院完全不同，這也讓平台在製作階段，會主動要求「把刺激場面往前拉」。

「以前動作片很有規矩，三幕結構、第三幕最大場面、預算也砸在最後高潮。」麥特戴蒙說，但現在最常聽到的卻是：「能不能前五分鐘就來一個大的？我們希望觀眾留下來。」

更讓人玩味的是，麥特戴蒙爆料，幕後甚至會討論「要不要在對白裡，把同一段劇情重複講三、四次？」理由只因「大家看電影的時候，都在滑手機。」

這段話一出，立刻引發兩派討論。一派觀眾點頭如搗蒜：「這真的太真實了」、「難怪現在很多片都怕你聽不懂」。另一派則直言不妙：「所以現在電影要拍給『半看半聽』的人？」不少影迷也忍不住反問，「如果電影得靠重複三、四次才能被理解，那還是電影嗎？」

不過小班卻直接點名Netflix爆紅英劇《混沌少年時》作為「完全不照公式也能成功」的最佳證明，「那部劇完全沒用那些東西，結果超好看。」

