娛樂 音樂

天團主唱助陣蘇打綠阿龔！被抓包穿「網拍衣」 背後巧合讓人起雞皮疙瘩

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠「阿龔」龔鈺祺「月光動物園」音樂會昨晚（17日）於北藝中心「球劇場」登場，迎來驚喜人氣夯團「理想混蛋」主唱雞丁，雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」，且雞丁收到邀約的前一週，買了一件印有3隻小狗的襯衫，剛好阿龔「月光動物園」是獻給三隻已逝愛犬，覺得一切都是冥冥中注定，雞丁的感性分享，卻被阿龔吐槽笑說：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊。」

雞丁（右）來幫阿龔（左）站台。（緒風提供）雞丁（右）來幫阿龔（左）站台。（緒風提供）

首日演出中，雞丁一登場便引起全場熱烈歡呼，演唱完嘉賓合作曲《Let’s Dream About Love》後，兩人聊起這段快速卻奇妙的緣分。阿龔笑說兩人其實只認識一個多月，就能在「月光動物園」合作，直呼「太榮幸了」，還打趣補一句：「你是聽我們音樂長大的雞丁，我先講先贏！」

雞丁（右）來幫阿龔（左）站台。（緒風提供）雞丁（右）來幫阿龔（左）站台。（緒風提供）

雞丁接著分享這次合作背後讓自己起雞皮疙瘩的巧合，他笑說自己很愛逛網拍，去年11月無意間買下一件印著3隻小狗的襯衫，直到收到邀約、細讀「月光動物園」的創作故事後，才驚覺那3隻狗竟巧合呼應亮亮、晶晶與妃妃，連阿龔都忍不住當場驚呼「不可能耶！」雞丁也提到自己的狗狗在前年離開，聽這張專輯時特別有感觸，加碼帶來《漂鳥》，送給正在學習面對失去的每位觀眾。

阿龔「月光動物園」巡演回到台北。（緒風提供）阿龔「月光動物園」巡演回到台北。（緒風提供）

動物園裡也有最蘇打綠式的支持，團員們送上的花牌寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」更溫暖的是，在巡演中曾讓全場集體淚崩的「妃妃視角口白」，團員小威當晚也帶著「童聲本人」兒子小Moon悄悄坐在觀眾席中支持。整場演出導演則由一路相伴巡演的團員馨儀掌舵，讓觀眾開玩笑說有這樣「最強大的獵豹守護」，共同促成這片美好的動物音樂宇宙。

阿龔「月光動物園」巡演回到台北。（緒風提供）阿龔「月光動物園」巡演回到台北。（緒風提供）

回到家鄉台北，「月光動物園」的聲音也一起回歸最接近專輯原貌的狀態。這次演出把巡演原本的弦樂五重奏直接擴充為加倍編制，讓音樂層次與動態更為立體，也再度集結十年來多次合作、默契深厚的「台北愛樂青年管弦樂團」共同演出。此外，錄製專輯與拍攝視覺時使用、身價八百萬的「貝森朵夫鋼琴」也被請上舞台，讓觀眾聽見最貼近專輯起點的聲音質地。

「月光動物園」自去年十一月啟航後，一路走過各地，也終於在台北迎來這場意義特別的回家時刻。阿龔感性感謝觀眾陪他站上這個重要舞台，他也首度鬆口「月光動物園」巡演的最終一站，四月將在高雄衛武營畫下句點。

