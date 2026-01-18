自由電子報
娛樂 電視

洪詩被捧「孝媳婦」反挨轟 李運慶遭酸「孝道外包」…火大迎戰酸民

〔記者李紹綾／台北報導〕李運慶、洪詩「家務事」被放大檢視。李運慶哥哥去年10月發文感謝洪詩照顧失智父親的付出，原本是家人間的溫馨紀錄，卻被網友翻出來「逐字研究」，延伸成「孝道外包」、「把照顧責任丟給弟媳」的質疑，討論一路燒到現在都沒停。眼看戰火越燒越旺，李運慶今（18日）索性親自下場，在留言區正面迎戰。

李運慶。（資料照，記者陳奕全攝）李運慶。（資料照，記者陳奕全攝）

李運慶被酸「太太顧長輩、你卻在外面拍戲」，他火力全開回嗆：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」語氣毫不客氣，也直接打臉外界認定他「神隱不管事」的說法，強調自己並非袖手旁觀，「我有（負責），只是你以為」。

洪詩。（資料照，記者王文麟攝）洪詩。（資料照，記者王文麟攝）

至於「為什麼不一開始就請看護」的質疑聲浪，李運慶也耐著性子解釋，事情來得太突然，家人當下毫無經驗，不是說請就能馬上到位，「現在有一個很好的看護了」。當被追問是否因經濟考量才遲遲未請人，他則冷回：「評論，除非你看得夠多，不然就是隨波逐流了，加油。」話裡話外都在提醒網友，別只看一個畫面就下結論。

長期活在社群顯微鏡下，李運慶也坦言早已習慣網路酸民的存在，「知道脆很多haters」，但只要箭頭指向洪詩，他的底線立刻拉滿。面對有人直接質疑洪詩「錯嫁」，李運慶毫不留情反擊：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」護妻態度相當明確。

點圖放大
點圖放大

