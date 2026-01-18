台灣人北海道掉護照快速找回靠的是「它」 最美星二代也曾求助

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣網友偏愛Threads（暱稱「脆」）社群網站平台，每逢有重大新聞事件或是天災人禍，幾乎都能在上面滑到最新動態，由於傳播力大又快速，不知不覺也成為「失物招領」最大平台，之前有「最美星二代」美譽的李㼈愛女李紫嫣，就曾上Threads協尋她搭捷運遺失的韓團SEVENTEEN成員Joshua的周邊毛帽，這兩天則有台灣民眾出遊日本北海道掉了護照，也最後也靠「脆」順利找回。

有網友在社群分享，在北海道一家7-11撿到台灣旅客的護照，他先請店員保管著，之後上Threads請廣大網友幫忙把這訊息分享出去，神奇的是，發文者談到，他在社群發出協尋訊息後，僅去澡堂泡個澡，回來就找到護照主人了，大讚：「脆真的是太神啦！」

請繼續往下閱讀...

李紫嫣追星韓團SEVENTEEN，還曾透過Threads協尋遺失的明星周邊商品。（翻攝自IG）

遺失護照的台灣旅客也上Threads留言感謝：「一切感恩，護照平安！」並附上自己站在超商前拿著護照的照片，同時也提到：「感謝脆友提醒。」讓他可以立刻去把護照拿回來。也有很多網友驚嘆，遺失護照民眾一小時內就看到自己遺忘的護照被存放在超商裡，覺得「脆」的傳播力太強大了。

由於包括李紫嫣掉的帽子，還有過去台灣民眾在北海道千歲機場廁所遺失的手機，或是免稅品，以及這次非常重要的護照，都是透過「脆」的傳播力找回來，因此有網友開玩笑說，以前在國外遺失護照都說要先連絡駐當地的代表處，但現在第一件事可能是「打開脆」，直呼台灣網友讓「脆」的功能「發揚光大」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法