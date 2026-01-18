《綜藝大集合》刷新收視紀錄！阿翔「從高處翻落」 反手一抓神逆轉

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視招牌綜藝節目《綜藝大集合》收視再度刷新紀錄，上週日（11）播出後，14 歲以上收視高達3.47、25–49歲收視2.04，最高瞬間收視更衝上4.04，全方位稱霸全國第一。本週節目來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」錄影，現場湧入一群「活到老、學到老」的跳舞媽媽團，熱情活力讓主持人胡瓜看得相當開心，靈機一動設計全新關卡「舞蹈花甲台灣巡迴賽」。

闖關遊戲過程笑料不斷，阿翔在關卡中臨場發揮。（民視提供）

比賽規則為每組由兩位藝人搭配兩位媽媽接力闖關，第一棒藝人先跳舞出題，媽媽需完整記下舞步後再傳給下一棒，一路接力到最後，由最後一棒藝人與第一位藝人同步跳舞，傳接最成功的隊伍即可晉級。

首組由舞陽打頭陣，雖然舞步不算複雜，卻仍讓接棒的媽媽一度暈頭轉向，連帶讓下一棒的籃籃看得一頭霧水，急得當場大喊：「什麼東西?」即便內心慌張，籃籃仍使出全力努力還原舞步，沒想到接手的鄉親阿伯卻完全無法理解，亂跳一通，讓準備接力的郭忠祐也跟著亂跳，看得滿頭問號，場面笑果十足。

《綜藝大集合》來到雲林斗六錄影，主持人胡瓜帶領藝人與鄉親同樂。（民視提供）

接著輪到阿翔組上場，身為關主的他竟直接拋出高難度Locking舞步，原本眾人以為媽媽們會手忙腳亂，沒想到接力時竟跳得有模有樣，讓現場忍不住報以熱烈掌聲。胡瓜組則狀況百出，胡瓜才剛出完題就轉頭對阿翔笑說：「我都忘記欸！」一路接力後，最後由大飛與胡瓜對舞，原本焦點應該在大飛身上，結果全場目光全盯著胡瓜是否還記得原舞步，幸好他成功跳出來，驚險過關，避免關主當場出糗。

新遊戲考驗舞步傳接，籃籃接棒時一度霧煞煞。（民視提供）

接下來登場的闖關遊戲「螞蟻上樹」同樣高潮迭起，參賽者需在哨音響起後爬上傾斜紙管，搶下最上方糖果者獲勝。首位出戰藝人張芷緹速度飛快，一度大幅領先觀眾，卻在中途失去平衡滑落，反倒讓步伐穩定的觀眾後來居上成功奪糖。接下來藝人組接連失利，甚至連輸多局，眼看局勢不妙，只好派出身手矯健的阿翔應戰。

阿翔一開賽便火速往上衝，卻突然失去重心從紙管上翻落，原以為藝人組即將全軍覆沒，沒想到他臨危不亂反手抓住紙管，直接倒爬而上，最後成功搶下藝人組第一顆糖果，替隊伍扳回一城，精彩表現讓全場驚呼連連。

