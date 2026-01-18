自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《綜藝大集合》刷新收視紀錄！阿翔「從高處翻落」 反手一抓神逆轉

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視招牌綜藝節目《綜藝大集合》收視再度刷新紀錄，上週日（11）播出後，14 歲以上收視高達3.47、25–49歲收視2.04，最高瞬間收視更衝上4.04，全方位稱霸全國第一。本週節目來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」錄影，現場湧入一群「活到老、學到老」的跳舞媽媽團，熱情活力讓主持人胡瓜看得相當開心，靈機一動設計全新關卡「舞蹈花甲台灣巡迴賽」。

闖關遊戲過程笑料不斷，阿翔在關卡中臨場發揮。（民視提供）闖關遊戲過程笑料不斷，阿翔在關卡中臨場發揮。（民視提供）

比賽規則為每組由兩位藝人搭配兩位媽媽接力闖關，第一棒藝人先跳舞出題，媽媽需完整記下舞步後再傳給下一棒，一路接力到最後，由最後一棒藝人與第一位藝人同步跳舞，傳接最成功的隊伍即可晉級。

首組由舞陽打頭陣，雖然舞步不算複雜，卻仍讓接棒的媽媽一度暈頭轉向，連帶讓下一棒的籃籃看得一頭霧水，急得當場大喊：「什麼東西?」即便內心慌張，籃籃仍使出全力努力還原舞步，沒想到接手的鄉親阿伯卻完全無法理解，亂跳一通，讓準備接力的郭忠祐也跟著亂跳，看得滿頭問號，場面笑果十足。

《綜藝大集合》來到雲林斗六錄影，主持人胡瓜帶領藝人與鄉親同樂。（民視提供）《綜藝大集合》來到雲林斗六錄影，主持人胡瓜帶領藝人與鄉親同樂。（民視提供）

接著輪到阿翔組上場，身為關主的他竟直接拋出高難度Locking舞步，原本眾人以為媽媽們會手忙腳亂，沒想到接力時竟跳得有模有樣，讓現場忍不住報以熱烈掌聲。胡瓜組則狀況百出，胡瓜才剛出完題就轉頭對阿翔笑說：「我都忘記欸！」一路接力後，最後由大飛與胡瓜對舞，原本焦點應該在大飛身上，結果全場目光全盯著胡瓜是否還記得原舞步，幸好他成功跳出來，驚險過關，避免關主當場出糗。

新遊戲考驗舞步傳接，籃籃接棒時一度霧煞煞。（民視提供）新遊戲考驗舞步傳接，籃籃接棒時一度霧煞煞。（民視提供）

接下來登場的闖關遊戲「螞蟻上樹」同樣高潮迭起，參賽者需在哨音響起後爬上傾斜紙管，搶下最上方糖果者獲勝。首位出戰藝人張芷緹速度飛快，一度大幅領先觀眾，卻在中途失去平衡滑落，反倒讓步伐穩定的觀眾後來居上成功奪糖。接下來藝人組接連失利，甚至連輸多局，眼看局勢不妙，只好派出身手矯健的阿翔應戰。

阿翔一開賽便火速往上衝，卻突然失去重心從紙管上翻落，原以為藝人組即將全軍覆沒，沒想到他臨危不亂反手抓住紙管，直接倒爬而上，最後成功搶下藝人組第一顆糖果，替隊伍扳回一城，精彩表現讓全場驚呼連連。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中