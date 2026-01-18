周杰倫生日劉畊宏祝「明年一定打到球」 人生最巔峰冰塊肌「重出江湖」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫今（18日）歡慶47歲生日，收到很多粉絲和好友祝福，多年好友劉畊宏當然不忘獻上祝福，但他也大膽戳周董痛處，幽默祝周董：「明年一定打到球！」

周杰倫（左）生日，好友劉畊宏祝福他明年一定打到球。（翻攝自IG）

前幾天周董參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫」，可惜沒碰到球就淘汰，劉畊宏才會開玩笑希望周董明年一定要打到球。」另外劉畊宏也分享許多他和周董上節目的互動，還有兩人一起健身，也重新翻出過去周董練出驚人「冰塊肌」的舊照，那段時間堪稱周董人生最巔峰的健身成果。

劉畊宏談到：「杰倫，祝你生日快樂！感覺一轉眼，很多我們之間的故事都成了一段段回憶了，記得我們在公司寫歌寫到半夜，我累的躺在練唱室的沙發，你低著頭繼續彈著琴哼唱著即將寫好的歌，那個畫面在腦海依舊清晰。」劉畊宏也祝福周董和老婆昆凌及孩子：「永遠健康、幸福、喜樂、平安！」

周杰倫過去健身曾練出結實「冰塊肌」。（翻攝自IG）

另外劉畊宏也嘴甜祝福周董：「願你一練球就漲球，一健身就長肌肉，一唱歌就很好聽，一開演唱會就爆滿，一寫歌就寫完一張專輯，一球致勝，明年一定打到球。」

