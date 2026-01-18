自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周杰倫生日劉畊宏祝「明年一定打到球」 人生最巔峰冰塊肌「重出江湖」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫今（18日）歡慶47歲生日，收到很多粉絲和好友祝福，多年好友劉畊宏當然不忘獻上祝福，但他也大膽戳周董痛處，幽默祝周董：「明年一定打到球！」

周杰倫（左）生日，好友劉畊宏祝福他明年一定打到球。（翻攝自IG）周杰倫（左）生日，好友劉畊宏祝福他明年一定打到球。（翻攝自IG）

前幾天周董參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫」，可惜沒碰到球就淘汰，劉畊宏才會開玩笑希望周董明年一定要打到球。」另外劉畊宏也分享許多他和周董上節目的互動，還有兩人一起健身，也重新翻出過去周董練出驚人「冰塊肌」的舊照，那段時間堪稱周董人生最巔峰的健身成果。

劉畊宏談到：「杰倫，祝你生日快樂！感覺一轉眼，很多我們之間的故事都成了一段段回憶了，記得我們在公司寫歌寫到半夜，我累的躺在練唱室的沙發，你低著頭繼續彈著琴哼唱著即將寫好的歌，那個畫面在腦海依舊清晰。」劉畊宏也祝福周董和老婆昆凌及孩子：「永遠健康、幸福、喜樂、平安！」

周杰倫過去健身曾練出結實「冰塊肌」。（翻攝自IG）周杰倫過去健身曾練出結實「冰塊肌」。（翻攝自IG）

另外劉畊宏也嘴甜祝福周董：「願你一練球就漲球，一健身就長肌肉，一唱歌就很好聽，一開演唱會就爆滿，一寫歌就寫完一張專輯，一球致勝，明年一定打到球。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中