娛樂 電視

婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發長文回應。

洪詩表明自己的立場：「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」她直言，那份付出並不是犧牲或壯舉，而是很自然的「愛屋及烏」，「我只是在我能力範圍內，去盡量幫助一位長者」。

洪詩。（翻攝自臉書）洪詩。（翻攝自臉書）

洪詩也分享，因為自己的爺爺、阿公在她年紀很小時就過世，當年陪著照顧「運慶爸爸」，內心感受更像是在照顧爺爺。至於外界最聚焦的「把屎把尿」細節，她也特別澄清，實際上身體清潔、更換尿布多半是李運慶在做，她主要幫忙按摩腳、換床單，「而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫」。

她進一步還原那段時間的真實狀況，從公公跌倒開刀、髖關節置換、反覆感染清創，到失智情況加重，一年多來幾乎是不停輪迴的住院與照顧日常。她強調，從來不存在「哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友」的狀況，「運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦，不代表這些辛苦不存在」，事實上，兄弟倆與家人是一起撐過來的。

洪詩（左）與李運慶婚後育有2女。（翻攝自臉書）洪詩（左）與李運慶婚後育有2女。（翻攝自臉書）

談到長照的現實面，洪詩也點出許多外界不知道的細節，包括巴氏量表未通過前無法請看護、輔具與日照資源的繁瑣申請流程，「有經歷過的人就知道，這些事情處理起來有多繁瑣」。也因此，她對所有照顧者只有滿滿敬意，直言面對失智症的長期抗戰，「真的衷心欽佩不管是日照中心的人員，或是居家長照人員或看護，以及最親近的家屬，你們都辛苦了」。

對於外界將公婆家形容得「很恐怖」，洪詩坦言感到不公平，她認為那段日子雖然艱難，但並不是冷漠或失責，而是一群人努力撐住的過程。她最後寫下感謝與珍惜：「人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」

點圖放大
點圖放大

