娛樂 日韓

曾因方言被罵翻！《春日狂熱》導演靠安普賢翻身

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國tvN浪漫新劇《春日狂熱》開播成功「翻盤」！該劇導演朴元國曾因《和我老公結婚吧》方言設定遭吐槽，這次捲土重來，端出「王牌演員」安普賢，不只洗刷尷尬記憶，還讓觀眾大讚：「這才叫方言演技。」

《春日狂熱》講述安普賢（右）對「高中女教師」李主儐一見鍾情的爆笑校園羅曼史。（翻攝自tvN IG）《春日狂熱》講述安普賢（右）對「高中女教師」李主儐一見鍾情的爆笑校園羅曼史。（翻攝自tvN IG）

《春日狂熱》改編同名網路小說，講述渾身肌肉的「地方流氓」安普賢，對封閉自我的「高中女教師」李主儐一見鍾情的爆笑校園羅曼史，首集收視開出4.8%成績，成績不俗。

不過該劇在韓國播出後，比起劇情走向，最先被討論的反而是「方言這次居然不尷尬了！」原因出在出身慶尚道的安普賢，講起方言根本是母語模式，語氣自然、節奏到位，完全不像「為了設定而硬學」。

《春日狂熱》安普賢的方言演技被稱十分到位。（翻攝自tvN IG）《春日狂熱》安普賢的方言演技被稱十分到位。（翻攝自tvN IG）

安普賢飾演的「宣在奎」粗獷直率、情緒外放，方言不但沒有干擾，反而成了角色魅力加分項。不少觀眾直接點名：「這一開口，就知道差別在哪。」

朴元國導演在前作《和我老公結婚吧》中，曾因主演的釜山腔略顯生硬而被批評「破壞代入感」，這次卻再度選擇把方言推到第一線，堪稱高風險操作。

《春日狂熱》李主儐飾演高冷女教師。（翻攝自tvN IG）《春日狂熱》李主儐飾演高冷女教師。（翻攝自tvN IG）

安普賢先前在製作發表會就自信表示：「一直很想用方言演戲，這次算是把必殺技拿出來了。」現在看來，這句話不是豪語，而是事實。

安普賢的角色在戲中堪稱「情緒寫在臉上」的直球型男人；李主儐飾演的尹春則是外冷內熱、防備心極強的教師，體格差、性格差、溫度差一次到位，光是站在一起就很有戲，自然產生心動與笑點。《春日狂熱》在Prime Video上架。

