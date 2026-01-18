吳佩慈生4子女紀曉波還不娶 曾被讚「沒名分太好了」

吳佩慈（左）替紀曉波生下４小孩，但至今仍沒名份。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳佩慈替香港富商男友紀曉波陸續生下4子女，2人雖沒結婚但也形同夫妻，16日突傳紀曉波母親、68歲崔麗杰在美屬地塞班島因違反美國移民法遭捕，目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄，吳佩慈被翻出沒嫁紀曉波還比較好。

2019年底，紀曉波驚傳欠債250億台幣，連他過去送吳佩慈13億豪宅也拿出來抵押。當時吳佩慈替紀曉波連生3胎淡出演藝圈，但遲未成為紀太太，傳她身價高達232億，比台積電創辦人張忠謀還富有，更有一說，當時吳佩慈為討好準婆婆崔麗杰贈與40億水晶巨龍，十分有心。

沒想到紀曉波事業經營不順，傳出欠債250億，引來網紅陳沂發文轉貼相關新聞並寫下：「喔不，佩慈的232億！這時候更要慶幸好險沒有名分，真是太好了。」

據調查，崔麗杰與紀曉波自澳門博彩仲介起家，之後經營大型賭場度假村，在塞班島曾經營一間賭場，知情者透露，這對母子頻傳經營不善，塞班島賭場2020年3月被迫關閉；崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」大股東，2018年資產有11億美元（約347億台幣），紀曉波也曾是澳門賭場「恆升集團」高層。

相關新聞：吳佩慈「婆婆」身家347億 涉違反美國移民法淪囚犯

