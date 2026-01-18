自由電子報
娛樂 電影

《教父》艾爾帕西諾復合小53歲女友？兒子現在才2歲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年85歲的《教父》艾爾帕西諾（Al Pacino）前年第4度當爸，最近他被拍到與孩子的媽艾芙拉（Noor Alfallah）共進晚餐，被懷疑是舊情復燃。

根據《pagesix》報導，艾爾帕西諾跟現年32歲的電影製作人艾芙拉被拍到身穿深色大衣，進出於加州西好萊塢的俱樂部，被直擊兩人一起共進晚餐。

艾爾帕西諾、艾芙拉育有一子。（達志影像）艾爾帕西諾、艾芙拉育有一子。（達志影像）

外媒見狀上前詢問兩人兒子「羅曼」的近況，艾芙拉表示：「他現在2歲，長得很快！」接著外媒進一步詢問：「你們為什麼會在這裡？你們兩個復合了嗎？正式交往了？」艾芙拉似乎不願正面回應，僅解釋：「我們每天都在一起，誰不想跟他在一起，誰是一個很酷的人。」隨後艾芙拉宣傳她與艾爾帕西諾合作的電影《Dead Man’s Wire》。

艾爾帕西諾、艾芙拉被拍到共進晚餐。（達志影像）艾爾帕西諾、艾芙拉被拍到共進晚餐。（達志影像）

艾爾帕西諾、艾芙拉在2020年開始交往，並在2023年5月宣布孩子誕生，這也是艾爾帕西諾的第4個孩子。去年因艾爾帕西諾的無名指上戴著金戒指，傳出結婚消息，不過艾爾帕西諾的發言人澄清他並未結婚，兩人雖然共同撫養孩子，不過仍是朋友。

