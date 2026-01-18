洪詩替失智公公把屎把尿 大伯致謝舊文被翻出

洪詩常在IG公開和李運慶甜蜜同框。（翻攝自洪詩IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自《我愛黑澀會》出道的藝人洪詩，前年與男星李運慶結婚後育有2個女兒，李運慶胞兄去年10月曾發長文表達謝意，親自證實洪詩和李運慶交往初期，2人便與父親同住，她親力親照顧失智的未來公公，胞兄說：「是真正照顧，把屎把尿按摩那種。」該發文近日被翻出，感動不少人。

當時李運慶胞兄發文一開頭就說：「其實一直想要謝謝我弟媳洪詩。」回憶當年弟弟求婚消息曝光後，才知道洪詩在「棒棒糖時期」是許多年輕男生心中的女神，「我才知道原來我本來不認識的弟媳洪詩，在棒棒糖時期是一群TV小男生的天命女神。」

對於李運慶感情路，胞兄表示：「弟弟40歲還沒結婚前，也不知道他上輩子哪修來的福氣，長得沒我帥，每一個交往的女生都很正人又好，但結局都是分手。」透露弟弟認識洪詩後，他才完全改觀：「這女生怎麼可以這麼善良又單純。」

李運慶胞兄感性透露，如果交往初期洪詩做作樣子擺拍想討好我們就算了，「但她從剛開始和我弟交往到穩定期，好幾年沒論及婚嫁期間，洪詩一直把我爸當成她自己父親般的照顧，我從來沒看到她有任何的不悅。」

