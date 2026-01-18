林宸佑遭羈押禁見 四叉貓緊咬徐巧芯

四叉貓一早在臉書曬出徐巧芯昔日同框林宸佑照片。（翻攝自四叉貓臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄橋頭地檢署16日北上前往中天主播林宸佑位於台北租屋處搜索，隨後將拘提帶回高雄偵訊，隔日林宸佑遭裁定羈押禁見，據悉檢調掌握情資，懷疑林宸佑收受來自中國方面的資金，但案情細節還有待檢調進一步釐清。

網紅「四叉貓」劉宇隨即在臉書PO文提及此案，並附上一張林宸佑過去與國民黨立委徐巧芯的同框舊照說：「大家對這位中天記者有印象嗎？」並在底下留言區加碼曬出一張正面照，畫面可見，林宸佑與藍委徐巧芯同框合照，２人對著鏡頭露出燦爛笑容，徐巧芯手中還提著大桶的紅乖乖。

畫面曝光後，吸引大批網友圍觀留言「是不是之前北捷小橘書事件中要吉人的那位啊？」、「就總愛黏著柯建銘那個記者」、「知道林宸佑跟徐巧芯兩人是好朋友的嗎」。

今（18）日上午，四叉貓再度發文點名徐巧芯，他說：「上次徐巧芯看到海基會前董事長鄭文燦被收押的第一頓早餐是黑糖饅頭，天（2024.7.12）就買了60份黑糖饅頭到立法院請大家吃，中天記者林宸佑當時去採訪也拿了一顆吃，這次林宸佑因為涉及國安法被羈押禁見，身為林宸佑好朋友且關心監獄伙食的徐巧芯，明天早上會買60顆包子＋綠奶茶請大家吃嗎？」

相關新聞：曾被林宸佑質疑收紅錢 郭昱晴：迴力鏢打回去了

