娛樂 最新消息

林宸佑被押賴品妤大放福利 網嗨喊「這是慶祝文」

民進黨前立委賴品妤昨晚在IG限時動態大放福利。（翻攝自賴品妤IG）民進黨前立委賴品妤昨晚在IG限時動態大放福利。（翻攝自賴品妤IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中天主播「馬德」林宸佑因涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，高雄橋頭地檢署17日向橋頭地院聲押禁見獲准，民進黨前立委賴品妤過去曾和林宸佑發生過衝突，昨她在相關新聞按讚，更於個人臉書表示將舉辦迷你寫真抽獎，此舉讓大批網友粉絲嗨翻天。

賴品妤昨宣布將製作迷你寫真集，表示會在臉書、Threads同步舉辦抽獎活動，預計將送出30份寫真作品。

消息曝光後，有網友留言表示怎麼中天記者林宸佑因涉國安法等案件遭羈押禁見後，賴品妤就要送寫真集，部分網友開心直呼：「這篇根本是慶祝文！」還有人笑說：「今天是什麼好日子，不僅那個欺負品妤的記者被羈押禁見，還是品妤送寫真的一天」、「真的可以抽到品妤寫真嗎」、「超想收藏」。

中天新聞台主播林宸佑因涉共諜洩密案遭收押禁見。（資料照）中天新聞台主播林宸佑因涉共諜洩密案遭收押禁見。（資料照）

賴品妤在2023年受訪時曾指控林宸佑撞她，並當場對他大喊「你為什麼要推我？」當晚也在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批「惡意製造假新聞」，隨後賴品妤遭林宸佑提告妨害名譽，不過台北地檢署認定，賴品妤是根據自身受訪經歷發表評價，並未構成犯罪，最終作出不起訴處分。

而賴品妤昨晚在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，表示最初是源自自己，在社群軟體大量上傳自攝的偶像藝人影音，但還是希望發一些貼文，表達自己是帳號持有人的奇妙心情，而開始試著拍攝旅遊寫真上傳，「沒想到這變成了社群帳號的個人風格，今天決定製作迷你寫真，抽出FB+Threads共30個名額贈送。」

橋檢日前偵辦陳姓海陸中士陳瑞勇，為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，且溯源追查，查出另有多名軍士官涉案，還發現幕後影武者林宸佑，也是共諜情報集團成員之一。

