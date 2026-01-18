曾被林宸佑質疑收紅錢 郭昱晴：迴力鏢打回去了

中天新聞台主播林宸佑因涉共諜洩密案遭收押禁見。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕橋頭地檢署偵辦共諜洩密案，16日北上搜索將綽號「馬德」中天新聞台主播林宸佑及9名現役退役軍士官兵帶回，昨將林宸佑等6人依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪向法院聲押，6人全數裁准收押禁見。

民進黨立委郭昱晴17日晚間在臉書截圖林宸佑被羈押新聞，表示林宸佑過往很熱心，一直用她和她的家人，在網路亂教大家什麼叫收紅錢，「不只教得很大聲， 很用力，還很扭曲，就在今天迴力鏢狠狠打回去了。」

郭昱晴表示，無需貼標籤，如果是事實（收紅錢再踩國安紅線），交給司法即可，「有些事，時間會說明；有些標準，法律會示範，其實這樣就夠了！」

民進黨立委郭昱晴。（資料照）

橋頭地檢署指揮調查局、高雄憲兵隊等單位，前天針對林宸佑住所等多處據點發動搜索，將林宸佑及9名現退役軍人帶回橋檢偵訊，調查發現林宸佑先後誘使9名現役、退役軍人，只要他們提供單位的軍事情報，給接洽的中方特定人士，事後依所提供的情報價值，按件計酬，林宸佑由其個人帳戶轉匯數千至數萬元不等資金給他們，而林的資金來源則來自中國。

林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，對綠營採訪對象常以「挑釁堵麥」著稱，有「中天追問哥」稱號，過去曾因採訪與民進黨立委有過衝突，但也擁有不少粉絲追蹤。

對此，中天表示公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

