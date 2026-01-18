自由電子報
娛樂 最新消息

拿中共錢竊取國家機密 卡神怒嗆：該X的垃圾

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（翻攝自中天電視網站）綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（翻攝自中天電視網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄橋頭地檢署北上搜索綽號「馬德」、「追問哥」中天電視台主播林宸佑住所，並將他帶回高雄偵辦，林宸佑17日遭收押，消息一出引發討論。有網友挖出他過去在主持網路節目被攻擊「紅色媒體」笑喊「來抓我啊」影片，如今影片也遭到網友朝聖，PTT上鄉民更酸他「台灣馬杜羅」。

「卡神」楊蕙如昨在臉書發文未指名道姓，表示支持言論自由並直嗆：「如果真的拿中共的錢竊取國家機密，就是該死的垃圾！滾！」

林宸佑昨被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，他過去主持節目時，有網友抖內表示，有綠營立委嗆他與中天是中國媒體，林宸佑當時笑稱，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就會直接回：「你抓我啊」、「你把我抓起來，你現在就把我抓回去。」說完自己還哈哈大笑。

相關影片被轉至PTT後，鄉民紛紛表示：「馬杜羅是不是當初也是這麼嗆美國的」、「台灣馬德羅」、「馬德杜洛」、「藍白馬度羅」、「馬杜羅都示範過了 還有人搞不清楚狀況」、「下一個被抓的馬會是誰？」

點圖放大header
點圖放大body

