娛樂 最新消息

王俐人打包雞蛋遭諷奧客 沉默3個月首發聲

王俐人昨在臉書發文，主動提及2025年底關於「王俐人打包蛋」新聞事件。（翻攝自王俐人臉書）王俐人昨在臉書發文，主動提及2025年底關於「王俐人打包蛋」新聞事件。（翻攝自王俐人臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王俐人去年11月中旬發生「一顆雞蛋」槓上火鍋店，事件起因她用餐後在Google評論留下1星負評，控訴北市大安區一家火鍋店，阻止她外帶自助吧雞蛋且態度惡劣，之後又在限時動態持續開火。不料，王俐人此舉非但未替自己討回公道，反遭外界質疑擺出「奧客」姿態。

王俐人17日打破沉默首度在個人臉書重提此事，她說，2025年底關於「王俐人打包蛋」的新聞被不斷轉傳、放大、消費，她就是那個名字被拿來討論的人，「老實說，我看到的不是事件被釐清，而是一場失控的情緒投射。」

發文中，王俐人表示很多人根本不知道實際情況，卻可以很肯定地對她下結論、貼標籤、開嘲諷，「好像只要跟著罵，就不需要負責任，我並不是第一次感受到網路的冷漠，但這次特別讓人疲勞，因為事情本身早就不是重點了，重點變成誰罵得比較狠、誰站在多數那邊、誰比較有存在感。」

而最讓王俐人覺得不合理的，是那種理所當然的霸凌感，彷彿當事人不是人，只是一個可以被隨意消費的名字，她表示自己沒有想要說服誰，也沒有想要爭辯什麼，只是單純覺得：「如果連實情都不知道，卻可以這麼輕易地傷害別人，那這樣的網路環境真的讓人很累、也很無聊；有些時候，我選擇不再看、不再回應，不是因為我心虛，而是因為這樣的聲音已經沒有討論價值。」

王俐人表示她只是想把這些感受說出來，不是為了博同情，而是為了提醒自己：「我不需要為別人的惡意負責。」並祝福大家2026健康平安快樂， 一起好好的好，不要在酸言酸語。

相關新聞：王俐人開戰火鍋店！打包雞蛋不成「怒留1星」 反遭諷奧客還通篇錯字

