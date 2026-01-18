捷運傷人事件靠一招救命！女星節目「山難求生」 遇寒流超驚險

〔記者林欣穎／台北報導〕小公視兒少科普實境節目《鹹魚小隊》第二季重磅回歸，除了原班陣容―LIS情境科學教材創辦人嚴天浩、登山專家「三條魚」詹喬愉，本季更加入百萬訂閱手作實驗 YouTuber胡子與全能型藝人「宇宙」林思宇。昨（17）日於科教館「小黑盒沉浸式劇場」舉辦特映會，宇宙隊長、嚴八隊長、胡子隊長與現場親子互動熱烈，也與孩子們分享防災知識的重要性。

《鹹魚小隊》第二季除了原班陣容嚴八（右二）、三條魚（左二），更加入YouTuber「胡子」（右一）與宇宙。（公視提供）

首次挑戰「救難」與「科學」兒少實境節目的宇宙，提到自己在《鹹魚小隊》第二季拍攝「山難求生」集數差點無法完成任務的過程，她表示：「自己平常也有在爬山，所以認為山難求生是很需要學習的技能，本集拍了兩天一夜，不僅跟著小隊員走山路走到懸崖，甚至還要在天黑以前用背包僅有東西來搭建簡易帳篷，但怎麼搭都搭不太好，眼看快天黑了只好求助教練們來幫忙，當天又遇到寒流，差點未能及時完成任務，非常驚險！」

熱愛挑戰瘋狂實驗的胡子也分享自己拍攝溪水暴漲集數差點遇溺水危機，感嘆危機來臨當下，自己所學的水中自救方法全部忘光，他表示：「我以為自己很會游泳，但挑戰溺水自救的任務時，下水之後溪水比想像中的湍急，完全不能像一般游泳時那樣操控身體，由於沒有練習過在水下睜開眼睛，所以頭沉進水裡時搞不清楚方向、手腳要大力滑水，頭才能冒出水面，最後因為嗆了幾口水之後就開始恐慌，變成像一般溺水者的無效揮動四肢。」他笑稱：「幸好製作單位安全防護做得很完善，岸邊的救生員立刻伸了竹竿過來給我抓，不然再過十幾秒可能真的就會溺水！」

《鹹魚小隊》第二季特映會，主持人胡子（左起）、嚴八、宇宙與親子相見歡。（公視提供）

對於近期發生的捷運傷人事件讓社會陷入恐慌，胡子也呼籲大家除了平時注意自己的心理衛生之外，對於自身安全的意識也應該要提高，不管在什麼場合，都應該要保有「最低限度警覺性」。

製作人張颿駿表示：「相較於第一季的戰爭災難，第二季的災難離我們更近，《鹹魚小隊》的責任重大，傳遞的觀念攸關性命。希望節目的表現形式，能讓孩子樂於觀看，從中學習到災難應變的觀念與技巧，進而成為災防宣導的小種子，擴大節目的影響力。」

