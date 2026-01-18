自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）江宏傑感情空窗時間全給兒女！「自編床邊故事」大吼大叫反差面曝光

江宏傑於《廚師的迫降：客家廚房》第二季再度擔任節目內場「二廚」角色。（記者胡舜翔攝）江宏傑於《廚師的迫降：客家廚房》第二季再度擔任節目內場「二廚」角色。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪報導〕江宏傑連續兩季參與錄製台韓合作的實境節目《廚師的迫降：客家廚房》，第二季再度擔任節目內場「二廚」角色，與韓籍主廚李元日、趙序衡合作。他大讚兩位主廚將客家料理融合韓式風味，既保留客家精神又兼具創新，他也分享私下會做菜給兒女們吃，自豪表示他的蛋包飯是孩子們公認「世界第一好吃」。

江宏傑育有一女一子，小孩最愛的是他做的蛋包飯。（記者胡舜翔攝）江宏傑育有一女一子，小孩最愛的是他做的蛋包飯。（記者胡舜翔攝）

江宏傑育有一女一子，他開心分享小孩最愛他做的蛋包飯，而這份「愛的蛋包飯」也有特別的「江式食譜」，強調營養一定要均衡：蔬菜、洋蔥、蒜頭、玉米，再加五花肉或牛肉，搭配少量番茄醬，「飯一定要隔夜的！他們喜歡歐姆蛋。」他感性表示，希望能在他們的童年裡留下爸爸的味道。

江宏傑晚上固定都會講睡前故事給小孩聽。（記者胡舜翔攝）江宏傑晚上固定都會講睡前故事給小孩聽。（記者胡舜翔攝）

儘管工作繁忙，但只要有休假時間江宏傑都一定留給小孩，更透露晚上固定都會講睡前故事給他們聽，提到孩子們喜歡聽恐怖、好玩的題材，說到此，江宏傑大嘆口氣，直呼不容易，他要一人分飾多角，故事更是他自編自導，有時還要唱歌，說著更現場模仿起「魔鬼」的聲音，可愛又投入。

一談到兒女，江宏傑神情都變得溫柔。（記者胡舜翔攝）一談到兒女，江宏傑神情都變得溫柔。（記者胡舜翔攝）

談到兒女，他神情溫柔地說：「他們一直是天使般的存在。」除了會送他出門上班，還會貼心幫他拿鞋子。孩子目前都在念國小，他強調對成績沒有太高要求，只希望他們懂得努力、保持好品行，「我比較注重的是他們的品性，要懂得尊重別人。」

江宏傑透露接下來會有新嘗試，時機成熟會再與粉絲分享。（記者胡舜翔攝）江宏傑透露接下來會有新嘗試，時機成熟會再與粉絲分享。（記者胡舜翔攝）

至於未來規劃，江宏傑透露接下來會有新嘗試，時機成熟會再與粉絲分享。談及新年期許，他真誠表示：「希望家人都平安健康，也期望自己能在工作上迎來更多新的突破。」

