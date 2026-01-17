自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

利特現身台灣漁港大啖美食！騎協力車成員路上突崩潰

〔記者林欣穎／台北報導〕利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯錄製《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。成員們在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。

利特與李元日一起逛漁港。（客台提供）利特與李元日一起逛漁港。（客台提供）

告別分秒必爭、高壓緊繃的餐車挑戰，成員們這回終於能放慢腳步，回到台灣展開一趟充滿笑聲的客家小旅行。一行人走訪台灣唯一海客地區──永安漁港，品嘗在地台灣味，面對滿桌佳餚，李元日主廚忍不住睜大雙眼驚呼：「這真的好美味！」眾人圍坐餐桌大快朵頤，氣氛輕鬆愉快，與先前在韓國「連一秒都不能猶豫」的營業戰形成強烈對比。

利特（右起）、江宏傑、陳庭妮一起騎協力車。（客台提供）利特（右起）、江宏傑、陳庭妮一起騎協力車。（客台提供）

然而，這場看似療癒的行程，卻在突如其來的「自行車競賽」中瞬間變調，原本輕鬆寫意的旅程，立刻升級成體力與默契的雙重考驗，成員們兩兩一組挑戰協力車，不只要比速度，還得考驗彼此的配合度，現場尖叫聲與笑聲不斷。在奮力踩踏的過程中，李元日主廚更忍不住當場崩潰大喊：「我的腰要爆了！」誇張反應讓其他成員全體笑翻，也讓比賽氣氛瞬間失控。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中