利特現身台灣漁港大啖美食！騎協力車成員路上突崩潰

〔記者林欣穎／台北報導〕利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡與喜飯錄製《廚師的迫降：客家廚房2》播出後話題不斷，本週節目迎來全新挑戰。成員們在經歷韓國臨津閣和平世界公園「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣，展開截然不同的全新旅程。

告別分秒必爭、高壓緊繃的餐車挑戰，成員們這回終於能放慢腳步，回到台灣展開一趟充滿笑聲的客家小旅行。一行人走訪台灣唯一海客地區──永安漁港，品嘗在地台灣味，面對滿桌佳餚，李元日主廚忍不住睜大雙眼驚呼：「這真的好美味！」眾人圍坐餐桌大快朵頤，氣氛輕鬆愉快，與先前在韓國「連一秒都不能猶豫」的營業戰形成強烈對比。

然而，這場看似療癒的行程，卻在突如其來的「自行車競賽」中瞬間變調，原本輕鬆寫意的旅程，立刻升級成體力與默契的雙重考驗，成員們兩兩一組挑戰協力車，不只要比速度，還得考驗彼此的配合度，現場尖叫聲與笑聲不斷。在奮力踩踏的過程中，李元日主廚更忍不住當場崩潰大喊：「我的腰要爆了！」誇張反應讓其他成員全體笑翻，也讓比賽氣氛瞬間失控。

